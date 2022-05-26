الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل شقة سكنية في منطقة بولاق أبو العلا

تمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق أبو العلا منذ ساعات، وتبين أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي ضحايا أو مصابين.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغاً من الأهالي يفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة بولاق أبو العلا، على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة بولاق أبو العلا إلى مكان الحادث، مصحوبة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع مصابين، وتم فرض كردون أمني لمنع انتشار النيران إلى العقارات السكنية المجاورة.

الحماية المدنية تدفع بسيارتي إطفاء

ودفعت وحدة الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، انتقلتا على الفور إلى مكان الحادث، تمكنتا من السيطرة على الحريق قبل أن ينتقل إلى الشقق المجاورة، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران

المعاينة: ماس كهربي وراء اشتعال الحريق

ورجح رجال المباحث أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي بين أحد التوصيلات في الشقه قضى على محتوياتها، وتم تحرير محضراً بالواقعة.

النيابة تطلب كاميرات المراقبة للتحقيق في الواقعة

وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات والتي انتدبت عناصر البحث الجنائي لمعاينة آثار الحريق ومعرفة مدى أمكانية وجود شبهه جنائية حيال إشتعال الحريق من عدمة، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيداً لتفريغها والتعرف على أسباب وقوع الحادث.

واستدعت عددا من شهود العيان، لسماع أقوالهم حيال إشتعال النيران، وأمرت فرق البحث بتكثيف جهودها وإستكمال التحريات اللازمة حيال واقعة الحريق وموافاة النيابة العامة بالمستجدات، وتتابع النيابة العامة استكمال التحقيقات في الواقعة.