الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بغرفة الأشعة بمستشفى شبين القناطر

تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية، من السيطرة على حريق نشب بوحدة الأشعة بمستشفى شبين القناطر المركزي، منذ ساعات قليلة، وتبين أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي ضحايا أو مصابين.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من إدارة المستشفى، يفيد بنشوب حريق بوحدة الأشعة بمستشفى شبين القناطر المركزي، على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة شبين القناطر إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني لمنع انتشار النيران إلى باقي قطاعات المستشفى.

الحماية المدنية تدفع بسيارتي إطفاء

دفعت وحدة الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، انتقلتا على الفور إلى مكان الحادث، تمكنتا من السيطرة على الحريق قبل أن ينتقل إلى الشقق المجاورة، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران

النيابة تطلب كاميرات المراقبة للتحقيق في الواقعة

أخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات والتي انتدبت عناصر البحث الجنائي لمعاينة آثار الحريق ومعرفة مدى أمكانية وجود شبهه جنائية حيال إشتعال الحريق من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالمستشفى ، تمهيداً لتفريغها والتعرف على أسباب وقوع الحادث.

واستدعت عددا من شهود العيان، وعددا من العاملين بالمستشفى لسماع أقوالهم حيال اشتعال النيران، وأمرت فرق البحث بتكثيف جهودها، واستكمال التحريات اللازمة حيال واقعة الحريق، وموافاة النيابة العامة بالمستجدات، وتتابع النيابة العامة استكمال التحقيقات في الواقعة.