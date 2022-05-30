أحمد سعد يرد على انتقادات الوشم أثناء أداء العمرة: الناس سبب قيامي به

رد النجم أحمد سعد لأول مرة على الانتقادات التي وجهت له بسبب وشم يده الذي رسمه، وظهر به بعد أداء مناسك العمرة التي قام بتأديتها في المملكة العربية السعودية بعد أيام من إحياء حفل موسم جدة الغنائي.

أحمد سعد: الناس بيسيبوا المضمون ويمسكوا في أمور فرعية

قال أحمد سعد إلى «الوطن»: «مش عارف ليه الناس بيسيبوا المضمون، وبيدخلوا في أمور فرعية ليس لها قيمة، فأنا ذهبت لبيت الله الحرام لكي أعتمر وأدعو الله عز وجل على النجاحات الأخيرة التي حققتها، ورزقي بابنتي عليا من زوجتي».

أحمد سعد: الله لا ينظر لأشكالنا

أضاف سعد: «الناس التي انتقدتني على الوشم كانت سبب رئيسي وراء قيامي به، حيث إنهم كان ينتقدون شكل يدي عقب حدوث حادث لي منذ فترة ترك أثرا كبيرا فى يدي من غزر وإصابات غائرة وكان كل من يشاهدها يسخر ويقولي لي دي خناقة ولا ايه، فقمت بعمل شكل جميل على يدي أداري به الإصابات».

واختتم أحمد سعد: «الله سبحانه تعالي ينظر دائما على ما فى قلوبنا ولا ينظر إلى أشكالنا».

يذكر أن الفنان أحمد سعد كان قد حاز على جائزتين فى حفل توزيع جوائز ميدل إيست الميما لعام 2022، حيث حصد جائزة على تتر مسلسل الاختيار 2 وجائزة عن أفضل دويتو غنائي بعنوان طول السنة والذى قدمه مع الفنانة أصالة نصري.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد سعد كان قد تعرض لانتقادات هائلة بسبب ظهوره فى الحرم وممسك بسبحة ويده مرسوم عليها وشم كبير.