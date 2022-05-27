أحمد سعد: عرض أغنية الملوك في «Moon Knight» حملني مسؤولية كبيرة

قال الفنان أحمد سعد إن الخطوة القادمة ستكون مهمة للغاية بعد أن وصلت أغنيته الأخيرة الملوك الى العالمية، حينما عرضت ضمن فعاليات مسلسل «Moon Knight».

أحمد سعد: قادر على المنافسة العالمية

وأعرب سعد عن افتخاره بعد أن عرضت أغنية «جت الملوك» التي قدمها تريو غنائي مع «دبل زوكش» و«عنبة» ضمن حلقات المسلسل الأمريكي العالمي «Moon Knight» إحدى إنتاجات عالم مارفل الشهيرة والذي أذيع عبر منصة «Disney+».

وأضاف «سعد» في تصريحات لـ«الوطن»: «شرف كبير أن تعرض أغنيتي ضمن حلقات مسلسل عالمي مثل «Moon Knight» ، وهذا الأمر يضع على كتفي مسؤولية كبيرة وهي أن تكون أعمالي القادمة متطورة، وقادرة على المنافسة العالمية، خاصة بعد أن شاهدت التعليقات التي جاءت على الأغنية بعد عرضها في المسلسل وجدت مئات التعليقات التي تشيد بها وبلحنها من مواطنين بأمريكا وجنوب أفريقيا، وهو أمر يجعل الشخص يعتز بنفسه».

أحمد سعد وشاكوش يحييان حفلًا غنائيًا كبيرًا

كان أحمد سعد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا في موسم جدة الغنائي، والذي أقيم على مسرح ليالينا إذ شاركه فيه بالغناء كلا من حسن شاكوش وعمر كمال، وكان حفلًا جماهيريًا ضخمًا، وقبل حفل السعودية، أحيا حفلًا في دولة الكويت.

سعد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وقوائم الاستماع منذ بداية عام 2022 بأكثر من أغنية منها عليكي عيون، وصاحبي الجدع وسيرينا يا دنيا.