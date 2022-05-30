مصرع سائق في حادث انقلاب سيارة بسوهاج

شهد دائرة مركز أخميم، شرق محافظة سوهاج، انقلاب سيارة ومتوفى بدائرة مركز أخميم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

انقلاب سيارة

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة أخميم، يفيد بانقلاب سيارة ومتوفى بدائرة مركز أخميم.

اختلال عجلة القيادة

وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة «نقل» قيادة «صفوت ج ع»، 40 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابها علي جانب الطريق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي

ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وأفاد شقيقه «أحمد ج ع ح»، 43 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وصول عامل «جثة هامدة»

وكان قد تبلغ لمركز طهطا من مستشفي طهطا العام بشمال سوهاج بوصول «م ا ا ع»، 47 عاما، عامل، «جثة هامدة»، إدعاء حادث دراجة نارية «تروسيكل».

وأفاد نجل عمه «ح ع ا ع»، 38 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيادة المذكور دراجة نارية «تروسيكل»، دائرة المركز إختل مقود الدراجة بيده ما تسبب في انقلابه علي جانب الطريق ووفاته ونفي الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق