«سوداني» يتخلص من حياته شنقا في بولاق الدكرور.. مر بحالة اكتئاب

أقدم رجل يحمل الجنسية السودانية على التخلص من حياته شنقا داخل شقته في بولاق الدكرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباشرة التحقيقات، إخطارا من اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية يفيد بإنهاء «سوداني الجنسية، 55 عامًا» وصل البلاد 18 مايو الحالي للعلاج، حياته بشنق نفسه بشال أبيض بمروحة السقف.

حالة اكتئاب

وبسؤال نجل شقيقته ومالك الشقة «سودانيين» قررا أمام المقدم محمد طبلية رئيس المباحث أنه يمر بحالة سيئة واضطراب نفسي واكتئاب بسبب مرضه بالجهاز الهضمي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.