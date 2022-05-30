العثور على حطام طائرة نيبالية كانت تقل 22 شخصا

أعلنت «نيبال» الدولة الواقعة، في «جبال الهيمالايا»، بين الهند والصين، تحطم طائرة ركاب، اختفت أمس الأحد، وعلى متنها 22 شخصا، بينهم ألمانيان و4 هنود و13 نيباليًا.

أشار مسؤول في وزارة الداخلية النيبالية «،بينود ب كيه»، إلى أن السلطات تعتقد أن سبب تحطم الطائرة هو سوء الأحوال الجوية.

وقال المتحدث باسم الجيش النيبالي، نارايان سيلوال، إن فرق البحث تمكنت من العثور على حطام الطائرة الركاب، مضيفا أن الفريق قام بإرسال صور.

وصول فريق بقيادة مفتش الشرطة النيبالية إلى موقع التحطم

وأشار سيلوال، إلى اتجاه فرق إضافية إلى الموقع، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، وصل فريق بقيادة مفتش الشرطة النيبالية راج كومار تامانج إلى موقع التحطم عن طريق الجو، فيما ذكر صحيفة «تايمز أون إنديا» الهندية، أن بعض جثث الركاب لا يمكن التعرف عليها.

وكانت الطائرة من طراز «توين أوتر»، التابعة لشركة طيران «تارا اير» من مدينة بوخارا وسط غرب نيبال، أقلعت عند الساعة 09:55 بالتوقيت المحلي «06:10 بتوقيت القاهرة»، قبل فقدان الاتصال معها.

وقالت هيئة «الطيران المدني» النيبالية إن الطائرة، كانت في طريقها من مدينة بوخارا إلى بلدة جومسوم السياحية الشهيرة وسط نيبال، عندما فقدت الاتصال بالمراقبة الجوية بعد حوالي 12 دقيقة من الرحلة، وعادة ما تستغرق الرحلات بين المدينتين 20-25 دقيقة.

شركة «تارا اير» شهدت 3 حوادث مميتة في 13 عامًا

وفي وقت سابق، أوضح متحدث باسم «تارا اير»، التي شهدت 3 حوادث مميتة في 13 عامًا، أن طاقم الطائرة مؤلف من 3 أفراد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتم رصد الطائرة لـ آخر مرة في محيط «جوريباني» الواقعة على ارتفاع يناهز 2900 متر.

بدوره، قال كبير مفتشي الشرطة في مركز شرطة كابورباودي أوتام سوناوان، إن كان على متن الطائرة، عائلة مكونة من 4 أشخاص، كانوا في طريقهم إلى «معبد موكتيناث».