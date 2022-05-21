تفاصيل تحطم طائرة في فرنسا وتفحم الجثث بعد إقلاعها بوقت قصير

قالت خدمات الإنقاذ الفرنسية، اليوم السبت، إن 5 أشخاص ، بينهم 4 أفراد من نفس الأسرة ، قتلوا في تحطم طائرة سياحية في جبال الألب الفرنسية، وفق ما نقلته قناة العربية.

تحطم طائرة فرنسية بعد الإقلاع بوقت قصير

وحول التفاصيل فقد وقع الحادث في فترة ما بعد الظهر، بعد فترة وجيزة من الإقلاع من مطار فيرسود بالقرب من غرونوبل في جنوب شرق فرنسا، لما كان ينبغي أن يكون رحلة مدتها نصف ساعة.

العثور على جثث الضحايا

من جهتهم أبلغ شهود عيان على الحادث خدمات الطوارئ، الذين عثروا على جثث 4 بالغين وطفل داخل حطام الطائرة المحترق، وتم نشر حوالي 60 من رجال الإطفاء في الموقع لإخماد النيران، وقال مسؤولون إقليميون إن المدعين العامين في غرونوبل أمروا بفتح تحقيق في ما حدث.

اصطدام طائرة بجبل في فرنسا

وكانت وسائل إعلام محلية فرنسية قد ذكرت أن طائرة صغيرة اصطدمت بجبل في جنوب شرق فرنسا ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وأفادت قناة «بي إف إم تي في» الفرنسية، نقلاً عن مصدر بالشرطة الفرنسية، أن الحادث وقع قبل الساعة الخامسة مساءً بقليل بالقرب من بلدة أدريتس.

تواجد عدد كبير من طاقم الطوارئ في مكان الحادث

وبحسب ما ورد، يوجد أكثر من 100 من أفراد خدمة الطوارئ في الموقع، بما في ذلك 60 من رجال الإطفاء و40 من رجال الدرك، كما استجاب فريق من الطائرات بدون طيار للحادث.

تحطم طائرة في رحلتها الأولى

وقالت وسائل إعلام محلية إن تحطم طائرة ركاب صغيرة من طراز Jodel D140 أقلعت من مطار فيرسود بالقرب من غرونوبل وكانت تشارك في رحلتها الأولى، ويقع الحقل الذي تحطمت فيه الطائرة في قرية مأهولة بالسكان على ارتفاع 850 مترًا فوق مستوى سطح البحر ويبعد حوالي 100 متر عن أقرب مبنى.