مبروك عطية يفجر مفاجأة عن «بن سيرين» أشهر مفسري الأحلام في الإسلام «فيديو»

كشف الدكتور مبروك عطية، الأستاذ في جامعة الأزهر، أنه لا يوجد بشأن السحر كتاب صحيح، وأن هناك دراسة في جامعة القاهرة أثبت فيها الباحث أن بن سيرين ـ أحد أشهر مفسري الأحلام في تاريخ الإسلام ـ ليس له كتاب في تفسير الأحلام، مطالبا بعمل نشرة علمية لاطلاع الجمهور على نتائج مثل هذه الدراسات العلمية الحديثة.

ويوثور جدل بين الحين والآخر حول موسوعة تفسير الأحلام المنسوبة ل أبو بكر محمد بن سيرين البصري، المتوفي سنة 110 هجرية في العراق، والثابت في ذلك، وفق علماء عديدين، أنه مع كثرة ثناء العلماء على ابن سيرين وفي تراجمهم له لم يذكر أحد منهم قط أنه ألف كتابا لتفسير الأحلام، إضافة إلى أن ابن سيرين لم يكتب بنفسه بل كتب عنه تلامذته.

بن سيرين وتفسير الأحلام

وجاء حديث الدكتور مبروك عطية عن عدم وجود كتاب لتفسير الأحلام خاص بابن سيرين خلال فيديو بثه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، موضحا أن هناك من يقول أيضا بعدم وجود كتاب صحيح عن السحر.

وسخر الدكتور مبروك عطية ممن يطلقون على بعض الأحداث أنها نتيجة سحر، واصفا ذلك بأنه غباء وأسوأ من السحر حسب وصفه، وقال: « الناس جرالها ايه؟ أشياء غير طبيعية تتوقعها في هذا الزمن الذي ليس له مثيل».

حديث مبروك عطية عن السحر

وتابع مبروك عطية في حديثه عن السحر قائلا: «الغباء أقوى من السحر فعلى سبيل المثال شيئ مضحك ومبكي عندما يتم وصف مشاجرة في عرس بأنها نتيجة سحر، لما يكون عريس وعروسة في الكوشة قدام المعازيم من أهل العروسين ثم يقوموا بضرب بعضهم البعض، ممكن يكون حد استفز الآخر فنشبت مشاجرة عمت الفرح كله».