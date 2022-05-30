مقابر وشقق مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج.. اعرف تفاصيل وكيفية الحجز

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب حجز وحدات المرحلة الثامنة ضمن مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، وفقا لما نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي يتم فيها طرح بعض الشقق والأراضي بمواقع مميزة في المدن الجديدة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والبنك المركزي المصري.

مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج

وقال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ الموقع الإلكتروني سيتاح للراغبين بالحجز في مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج اعتبارا من الساعة التاسعة الأحد، بتوقيت القاهرة، للتسجيل والحجز، وسيتم استقبال التحويلات اعتبارا من صباح اليوم الإثنين 30/5/2022 متضمنة كود الحجز.

أنواع الوحدات المطروحة ضمن مشروع بيت الوطن

ويشمل الطرح الذي تتيحه الدولة من أجل توفير مختلف أنواع الإسكان لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية لرغبتهم في تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم، فيلات وقطع أراضٍ سكنية للأفراد، وقطع أراضٍ بنشاط مختلط، وأراضي مقابر، ووحدات سكنية للإسكان الفاخر، الفوق متوسط، متوسط، ووحدات إدارية.

تعليمات اتبعها عند التسجيل

وهناك بعض التعليمات التي يجب أن تتبعها عند الحجز ضمن مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج بالموقع الإلكتروني لتجنب غلق الحساب، أولها التأكد من كتابة كلمة المرور بشكل صحيح، لأنه إذا تمت كتابتها بشكل خاطئ 3 مرات فسيغلق الموقع الحساب.

وحال عدم تذكرك لكلمة المرور وتجنبا لغلق الحساب، يرجى طلب استعادة كلمة مرور جديدة من الموقع، وسيتم إرسال كلمة مرور جديدة على البريد الشخصي المسجل على الموقع.

المدن المطروحة بمشروع بيت الوطن

(القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - العبور - الشروق - بدر - العبور الجديدة - السادات).

- قطع أراضٍ بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة.

أراضي مقابر بـ4 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - بدر - العاشر من رمضان - أكتوبر الجديدة).

- فيلات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة.

وحدات سكنية فاخرة بـ«داون تاون العلمين - الحي اللاتيني - أبراج صواري - مدينتي – وحدات بمشروع JANNA بمدن (دمياط، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة) - الحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة».

وحدات إسكان (فوق المتوسط – متوسط) بمشروع «سكن مصر» بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجري العيون.

طرح وحدات تجارية وإدارية، بممشي المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووحدات ماسبيرو الإدارية.

كيفية الحجز

الحجز والسداد يمتد لمدة 3 أسابيع عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ60 يوما.