انفجار كبير في مدينة ميليتوبول الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا

أفادت تقارير بوقوع انفجار كبير في مدينة ميليتوبول، بمنطقة زابوريزهزهيا الخاضعة لسيطرة روسيا الآن، وفقا لما نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء.

وأشارت الوكالة، إلى إصابة 3 أشخاص، جراء تفجير في مدينة ميليتوبول الأوكرانية.

إصابة 3 أشخاص جراء التفجير في مدينة ميليتوبول

وقال فلاديمير روجوف، عضو المجلس العسكري الجديد المفروض على المنطقة، اليوم، إنّه سُمع في نحو الساعة 7.40 صباحًا، دوي انفجار قوي في وسط المدينة، وكانت النوافذ والجدران في المنازل ترتجف، وامتلأ وسط المدينة بالدخان الأسود.

وأشارت وكالة ريا نوفوستي، إلى أنّ مصدرًا في الحكومة المحلية الجديدة، قال إنّ سيارة كانت متوقفة قرب أحد مباني مجلس المدينة في ميليتوبول انفجرت، ويعتقد أنّ مجموعة تخريبية أوكرانية كانت وراء ذلك.

سيارة انفجرت كانت متوقفة قرب أحد مباني مجلس المدينة

قال روجوف: «لن تتوقف مثل هذه الهجمات طالما ظل الكيان الإرهابي بولاية إيفانو فرانكيفسك ولفوف الأوكرانية موجودًا، نظام زيلينسكي يكره الحياة السلمية في مليتوبول والأراضي المحررة الأخرى، يجب أن يتم التجريد من السلاح ونزع السلاح حتى النهاية في كامل فضاء ما بعد أوكرانيا».