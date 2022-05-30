طقس الإسماعيلية.. ذروة ارتفاع الحرارة و«الطوارئ» توجه نصائح للمواطنين

استمر ارتفاع درجات الحرارة في الإسماعيلية اليوم الاثنين لليوم الخامس على التوالي لتصل اليوم إلى 38 درجة مئوية.

وارتفعت درجات الحرارة في مختلف محافظات الجمهورية ووصلت في مدن جنوب الصعيد إلى 43 درجة حرارة في مدينتي اسوان وادفو.

الأرصاد: اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تقارب درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية ويتجاوز جنوب الصعيد حاجز 40 درجة مئوية.

واضاف البيان، يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية فيما تكون درجة الحرارة المتوقعة اليوم القاهرة الكبرى 38، السواحل الشمالية 32 درجة مئوية، شمال الصعيد 40 درجة مئوية، جنوب الصعيد 43 درجة مئوية.

وبحسب بيان الأرصاد الجوية الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الشبكة الوطنية في الإسماعيلية تحذر المواطنين

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في الإسماعيلية المواطنين من ارتفاع درجة الحرارة في المحافظة اليوم خاصة في وقت الذروة من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

وطالبت الشبكة المواطنين ضرورة الإكثار من تناول السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة فى ساعة الذروة.

كما نوهت الشبكة علي المواطنين بأفضلية ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة للتقليل من التأثر بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة.