تمريض مجمع الإسماعيلية يحتفل بعيد ميلاد فتاة فقدت قدميها في حادث قطار

منذ تعرضت لحادث فقدت على إثره قدميها، تعاني «نرمين» من حالة نفسية سيئة داخل غرفة العناية المركزة التي ترقد بها في مجمع الإسماعيلية الطبي، إلا أن أطقم التمريض بالمجمع لا تكف عن محاولات إخراجها من هذه الحالة.

«نرمين» سقطت أسفل عجلات القطار

وتعرضت الفتاة التي تدعى نرمين عزب، طالبة، لحادث سقوط أسفل عجلات قطار بمحطة الشيخ زايد في الإسماعيلية، مما تسبب لها في بتر قدميها، ونقلت على إثره إلى المستشفى في حالة سيئة.

ونظم طاقم تمريض العناية المركزة في مجمع الإسماعيلية الطبي، حفل عيد ميلاد لمفاجأة «نرمين» في محاولة منهم لإسعادها وإدخال البهجة على قلبها والتخفيف من آلامها.

عيد ميلاد لـ«نرمين» في المستشفى

وشهد حفل عيد الميلاد، تفاعل عدد من المتواجدين في العناية، وأسرة الفتاة، فيما أبدت نرمين عزب فرحتها باحتفال أطقم التمريض وأسرتها بعيد ميلادها رغم وجودها في المستشفى على سرير العناية المركزة.

وشارك من أطقم التمريض في المستشفى كل من ريهام أيمن، ورضوى عوض الله، وشيماء محمود، ومحمد حسن، وأمنية مسعد، وهشام محروس، ومنى حسن، وميادة السيد، وفتحي حمدي.

مصادر: وصول الفتاة للمستشفى في حالة سيئة

وقالت مصادر طبية بمجمع الإسماعيلية الطبي، إن الطالبة وصلت إلى قسم الطوارئ في حادث كبير، بعد سقوطها أسفل قطار في محطة الشيخ زايد، ودخلت على الفور لغرفة العمليات في المستشفى لإجراء الجراحات اللازمة لها ووقف النزيف المستمر وإجراء عمليتي بتر للقدمين.

وأشارت المصادر الطبية إلى أن الحالة الصحية للفتاة حاليا شبه مستقرة، وتم وضعها داخل قسم العناية المركزة للاطمئنان على صحتها تمهيدا لنقلها إلى غرفة عادية خلال الأيام المقبلة.