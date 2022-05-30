الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. وتحذّر من الرطوبة ليلا ونهارا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم يشهد ذروة ارتفاع درجات الحرارة، التي ترتفع اليوم بنحو درجة إلى 2، وسجلت العظمى أمس 37 مئوية على القاهرة الكبرى، ويتوقع أن تكون اليوم 38 مئوية، مع زيادة فترة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، كما ترتفع نسبة الرطوبة بشكل طفيف خلال فترات النهار والليل، ما يجعلنا نشعر بالأجواء شديدة الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية.

حالة الطقس في السواحل الشمالية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ السواحل الشمالية تكون الأجواء فيها حارة خلال فترة النهار، وفي فترات الليل تكون الأجواء معتدلة على أغلب المناطق، كما تكونت اليوم شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

طقس معتدل ليلا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «مع دخول فترة الليل، نشهد نشاطا للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وسواحلنا الشمالية الغربية وبعض المناطق من شمال الصعيد، وتتراوح سرعات الرياح بين 30 كم و40 كم، ما يساعد على الإحساس بالأجواء المعتدلة في فترة المساء، وتنكسر موجة ارتفاع درجات الحرارة غدا، والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 36 درجة مئوية».