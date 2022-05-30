تاج الدين: «مصر ابتكرت سياسة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين».. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ مصر اخترعت سياسة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين، وبدأت بالتطعيم ضد شلل الأطفال، حيث كان هذا المرض مشكلة حقيقية، وكان التطعيم موجودا، ولكن بعض الفئات كانت متخوفة ولا ترغب في الحصول على التطعيم، وبخاصة في المناطق العشوائية والأماكن البعيدة.

لدينا مراكز تطعيم في كل الأنحاء مفتوحة ومستعدة لاستقبال المواطنين

وأضاف «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «في العادة، لدينا مراكز تطعيم في كل الأنحاء وهي مفتوحة ومستعدة لاستقبال الناس، وهناك مراكز طبية في كل مكان، ومن لا يستطيع أن يأتي إليها نذهب نحن إليه».

أصبح لدينا كميات وفيرة من لقاحات كورونا لجميع الأنواع والفئات

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «أصبح لدينا كميات وفيرة من لقاحات كورونا لجميع الأنواع والفئات ووصلنا لمرحلة جيدة جدا، وبالتالي فإن الفئات التي ليس لديها قدرة على الوصول إلى مراكز التطعيم نذهب إليهم، لذلك سمينا هذه الحملات بطرق الأبواب».

وصلنا إلى نسبة تفوق 50% في الحصول على الجرعتين

وشرح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية إنّ مصر شهدت تطعيم مواطنيها بنحو 83 مليون جرعة من لقاحات كورونا، موضحًا: «وصلنا إلى نسبة تفوق 50% في الحصول على الجرعتين، وهناك عدة ملايين يحصلون على الجرعة الثالثة، وبعض المواطنين حصلوا على جرعة واحدة».