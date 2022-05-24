«تاج الدين»: التعافي من متلازمة ما بعد كورونا خلال 6 أشهر من الإصابة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لن تعلن دولة خلوها من فيروس كورونا المستجد إلا بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عدم وجود الوباء، وهذا الأمر لا يعني اختفاء الفيروس تماما ولكن السيطرة على الإصابات، مؤكدا أن كوريا الشمالية والصين سجلتا ارتفاعات في الإصابة ولكن الوضع الوبائي في مصر مُسيطر عليه والحالات قليلة.

توفير لقاحات في المنزل

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، على فضائية «القاهرة والناس» مساء اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية كريمة عوض، أن هناك إعطاء لقاحات في المنازل وعدد الحاصلين على الجرعات بشكل عام جيد سواء من جرعتين أو ثلاث من مختلف اللقاحات المضادة لكورونا.

متلازمة ما بعد كورونا

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن مصر من أوائل الدولة التي نظمت مؤتمرا صحفيا للحديث عن متلازمة ما بعد الكورونا، حيث توجد أعراض صدرية ونفسية وعضلية بعد الإصابة بكورونا، لافتا إلى أن المتلازمات تشفى بعد شهرين على الأقل أو 6 شهور على الأكثر، مشيرا إلى أن الحالات تستجيب في أغلب الأوقات سريعا للعلاجات.

تطعيم 100 ألف مواطن خلال يومين

ومن جهته، أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تطعيم 100 ألف مواطن خلال أول يومين من فعاليات حملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا ضمن خطة الدولة لمواجهة الفيروس الذي ظهر في نهاية عام 2019 بالصين الشعبية في مدينة ووهان الصينية وسط البلاد، وحرصت روسيا على إنتاج أول لقاح مضاد لفيروس كورونا.