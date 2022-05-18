عوض تاج الدين: توفير مشتقات بلازما الدم المصرية خلال عام ونصف

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، آخر تفاصيل مشروع تصنيع مشتقات البلازما، إذ ذكر أنه بالفعل جرى الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية على إنشاء مصنع على مساحة كبيرة لبدء تصنيع مشتقات بلازما الدم، وجرى تحديد مكان المصنع والبدء في إنشائه، فضلًا عن توفير أماكن ومراكز لتجميع البلازما وبعضها بالفعل بدأ في العمل، موضحًا أنه خلال عام ونصف من الآن سيجري توفير مشتقات بلازما الدم المصرية.

توطين صناعة بعض مدخلات الدواء من المواد الخام

أضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على قناة «صدى البلد»، أن الدولة المصرية تعمل على توطين صناعة بعض مدخلات الدواء من المواد الخام، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالتعاون التام مع المؤسسات الدوائية الكبيرة، ودعم السوق المصرية بأمان دوائي، كما ذكر أن مدينة الدواء تتجه لاتفاق مع مؤسسات عالمية كبرى لتصنيع الأدوية الحديثة مثل أدوية الأورام.

مدينة الدواء تهدف إلى تصنيع الأدوية المعتمدة على التكنولوجيا الحيوية

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن مدينة الدواء تهدف إلى تصنيع الأدوية التي تعتمد على التكنولوجيا الحيوية، إذ أن مدينة الدواء تشمل أكثر من شق، الأول تصنيع أدوية موجودة وتقليدية، والثاني تصدير الأدوية لبلاد كثيرة جدًا، منها الدول الإفريقية، والشق الثالث، بعض الأدوية الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا الحيوية، إلى جانب تصنيع بعض مدخلات الدواء من المواد الخام أو المساعدة.