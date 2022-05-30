العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل شقته في الإسماعيلية

عثر أهالي منطقة البعالوة في محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم على جثمان شاب في بداية العشرينيات من عمره مشنوقًا داخل منزله بمدينة القصاصين.

وتلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًًا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثمان شاب يدعي أحمد مصطفي الصياد طالب في المرحلة الجامعية «مشنوق» في الطابق العلوي من منزل أسرته.

التحفظ على الجثمان

وانتقل على الفور ضباط المباحث الجنائية في مركز شرطة القصاصين برئاسة المقدم سيد عبد العال إلى المنزل لفحص الجثمان والواقعة ومعرفة ملابساتها.

واستمع فريق من المباحث الجنائية إلى أقوال الأسرة وشهود العيان من الجيران ممن خرجوا على صراخ الأسرة بعد اكتشافهم الواقعة للوصول إلى سبب وفاته.

التحريات الأولية: انتحار الشاب

وأشارت التحريات الاولية للبحث الجنائي حول الواقعة إلى انتحار الشاب في إحدى الغرف في الطابق العلوي وتجهيزه لحبل وربطه في سقف الغرفة للانتحار فيما تم نقل الجثمان إلى المستشفي.

ويناقش رجال المباحث الجنائية أسرة الشاب لمعرفة أسباب انتحاره سواء مروره بأزمة نفسية خلال الفترة الماضية أو تغير في سلوكه على مدار الأيام الماضية.

وقال بعض من جيران الشاب إنه حتى أيام قليلة لم يلحظوا أي تغيير سلوكي عليه نهائيًا، فيما أشار مقربون من الشاب أنه في السنة الأخيرة من كليته الجامعية واحتفل بإنهاء مشروع تخرجه خلال الأسبوع الماضي.

وقال زملاء للشاب عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إنه الشاب كان يتمتع بسمعة طيبة ودائم مساعدة أصدقائه وإنه لم يظهر عليه أي علامات اكتئاب خلال الأيام الماضية.