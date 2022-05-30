رامي صبري يحصد جائزة أفضل مطرب لعام 2021 من مهرجان «ميما»

حصد الفنان رامي صبري جائزة أفضل مطرب عن عام 2021، من مهرجان ميدل إيست للغناء «ميما» عن أغنياته الناجحة طيلة الفترة الماضية.

«عيونه لما قابلوني» تحقق 24 مليون مشاهدة

رامي صبري قدم خلال عام 2021 عدة أغنيات ناجحة «شطبنا» التي طرحها في يناير من عام 2021، وحققت نحو 10 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، ثم «عيونه لما قابلوني» التي طرحها في فبراير 2021 وحققت 25 مليون مشاهدة، وأغنية «انتي بتهزري» التي طرحها في يونيو عام 2021 وحققت 4 ملايين مشاهدة.

كما قدم في شهر أغسطس أغنية «حالة اكتئاب» بينه وبين شقيقه الراحل كريم صبري وحققت 3 ملايين مشاهدة ثم أغنية «بيحرك في المشاعر» التي طرحت فس نفس الشهر وحققت 5 ملايين مشاهدة، وأخيرًا «هموت من غيرها» التي طرحت فى شهر نوفمبر الماضي وحققت 7 ملايين مشاهدة.

رامي صبري ينتظر طرح أغنية «هي»

رامي صبري أعرب عن سعادته البالغة في أثناء تسلمه جائزة المهرجان وشكر كل من صوّت له لمنحه الجائزة، كما غنى خلال حفل التكريم جزءا من أغنية «حياتي مش تمام» مع الملحن عزيز الشافعي.

رامي صبري، كان قد كشف مؤخرًا عن بوستر أحدث أغنياته التي يطلقها على طريقة السنجل باسم هي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» التي من المقرر إطلاقها مطلع شهر يونيو المُقبل، وتحمل طابعًا صيفيًا على غرار الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور له خلال الفترة الماضية.