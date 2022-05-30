إخلاء سبيل سائق أتوبيس دهس سيدة في منطقة الاستثمار بالإسماعيلية

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل سائق أتوبيس دهس سيدة أمام أحد المصانع داخل منطقة الاستثمار بالإسماعيلية.

واستمع فريق من النيابة العامة لأقوال السائق بعد التحفظ عليه عقب وقوع الحادث، مؤكداً أن السيدة ظهرت أمامه فجأة فور هبوطها من أتوبيس آخر أمام المصنع.

السائق: لم أر السيدة

وقال السائق، خلال التحقيقات معه، في نيابة مركز الإسماعيلية، إنه لم ير المجني عليها أمامه لحظة وقوع الحادث بسبب هبوطها من أتوبيس آخر.

وأشار إلى انه توقف فور سماعه صرخات سيدات أخريات، إلا أنه عثر على السيدة متوفاة أسفل الأتوبيس، فيما تم نقل الجثمان بسيارة الإسعاف إلى ثلاجة المستشفى.

عمال يشكون من سرعات زائدة

وتحفظت وحدة مباحث مركز شرطة أبوصوير، ظهر أمس الأحد، على سائق أتوبيس يدعى «محمد.ح.م»، 65 عاما، ومقيم في قرية المنايف التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، للتحقيق معه في واقعة وفاة سيدة أسفل عجلات الأتوبيس قيادته.

واحتشد المئات من العاملين في منطقة استثمار الإسماعيلية صباح أمس أمام إحدي المصانع، بسبب وفاة العاملة أمام المصنع أثناء دخولها أسفل عجلات الاتوبيس.

وشكا عدد كبير من العاملين في منطقة استثمار الإسماعيلية من سرعة الأتوبيسات والزحام اليومي على بوابات منطقة استثمار الإسماعيلية، والتي تبدأ في السادسة صباحاً وتستمر حتى الثامنة.

وشهدت منطقة استثمار الإسماعيلية عدة مشاحنات على البوابة الرئيسية، أمس، عقب وقوع الحادث، وتطورت إلى مشادات ومشاجرات بين عدد من العاملين لحين وصول تعزيزات من قوات الشرطة إلى مكان الواقعة.