دوي انفجار شديد وصافرات إنذار في زابوروجيه للمرة الثانية في يوم واحد

نقلت شبكة «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل منذ قليل، عن مراسلها في أوكرانيا، سماع دوي انفجار شديد في زابوروجيه وانطلاق صفارات الإنذار، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

دوي انفجار شديد للمرة الثانية في يوم واحد

وتعد هذه هي المرة الثانية منذ صباح اليوم، التي يتم من خلالها سماع دوي انفجار شديد، حيث أعلنت شبكة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل، عن وقوع حادث إرهابي تسبب في تفجير سيارة كانت توزع مساعدات إنسانية على أهالي المدينة، متوقفة بالقرب من أحد مباني إدارة مدينة ميليتوبل بمنطقة زابوروجيه التي سيطرت عليها القوات الروسية منذ أسابيع ماضية.