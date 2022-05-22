خبير سياسات دولية: أتوقع اشتداد المعارك بين روسيا وأوكرانيا

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية لقناة «إكسترا نيوز» الإخبارية، إن هناك مقاومة من الأوكرانين ضد روسيا، وأحيانا يثنوهم عن الأماكن التي احتلوها، لافتا إلى أن الداخل الأمريكي ينظر لهذه الحرب بشكل مختلف، مطالبا الناتو بالتدخل بسبب استمرار هذه الحرب، التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.

تحدي فنلندا والسويد لروسيا

أضاف «سنجر»، خلال استضافته في برنامج «تغطية خاصة»، يُعرض على شاشة «Extra News»، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شعر أن طلب فنلندا والسويد الانضمام لحلف الناتو، كسر العملية التي يجريها في أوكرانيا، لأنه دخل أوكرانيا لمنع دخولها الناتو، موضحا أن السويد وفنلندا كانا محايدين، لكن حاليا تخليا عن هذا الحياد، موضحا أن هناك تصعيد في العمليات بين روسيا وأوكرانيا، وستكون الأسابيع المقبلة أشرس، ولن تنتهي العملية في الوقت القريب.

تحالفات مختلفة

أكد خبير السياسات الدولية، أن هناك أوامر من بروكسل في بداية عام 2023، بمنع التعامل مع الاقتصاد الروسي، وستكون المجر على رأس هذه الدول التي منعتها روسيا، من تلقي الغاز الخاص بها، كما أن هناك ممثلين من الاتحاد الأوروبي سيجتمعون هناك، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول ضم الديمقراطيات معا حيث هناك تجمعان ضد روسيا وهما الاتحاد الأوروبي وتحالف الأطلنطي، مبينا أنه يتوقع انضمام روسيا إلى الأطلنطي ولكن بعد عدم وجود بوتين في الحكم من الأجل الاتحاد ضد الصين.