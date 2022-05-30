رئيس جامعة سوهاج يشهد اليوم العلمي لقسم العقاقير بكلية الصيدلة

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، اليوم العلمي لقسم العقاقير لطلاب الفرقة الخامسة بكلية الصيدلة، وذلك بحضور كل من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مجدي القاضي القائم بأعمال عميد الكلية، الدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور إيهاب الخياط عميد كلية صيدلة الأزهر بنات بجامعة أسيوط، الدكتور محمود الأمير رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية، وذلك بمقر القاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

إكساب الطلاب الخبرات في مجال إنتاج الأدوية الطبيعية

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الهدف من هذا اليوم هو إكساب الطلاب الخبرات في مجال إنتاج الأدوية الطبيعية، وتنفيذ طرق التسويق والدعاية بطريقة ناجحة وفعالة، بالإضافة إلى حثهم على البحث العلمي والتفكير المنطقي والبحث عن حلول علمية للمشكلات التي تواجه السوق الدوائية الحالية، مما يشكل جسرًا بين الجانب العلمي والعملي لعلم العقاقير، معربًا عن استعداده الكامل لدعم هذه المشروعات حتى ترقى بالمستوى العلمي والعملي لجامعة سوهاج.

القاضي: الصيدلي هو جزء هام من الفريق الصحي

وأضاف الدكتور مجدي القاضي أن الصيدلي هو جزء مهم من الفريق الصحي، مشيرًا إلى أن جامعة سوهاج قامت بمجموعة من الخطوات لدعم كليات القطاع الصحي، وذلك باعتبار التطوير المستمر ضرورة تفرضها تحديات المستقبل، موضحًا أن الطلاب قاموا بعمل مستحضرات صيدلية مصنّعة يدويًا من مواد طبيعية 100%، وذلك باستعمال الزيوت العطرية الطيارة والزيوت غير الطيارة وشمع العسل وزبدة الشيا ومستخلصات النباتات الطبية وزيوت الزيتون وغيرها، وذلك في إطار مزج خبراتهم السابقة في الكلية مع ما يتم تدريسه في العقاقير، بالإضافة إلى إجراء عدة أبحاث علمية عن العديد من المنتجات، وذلك باستخدام الكروماتوجرافيا.

وأشار الدكتور محمد صلاح الدين إلى أن طلاب الفرقة الخامسة بقسم العقاقير قاموا بعمل مشروع تخرج لمنتج دوائي بصورة نهائية، معتمدًا على أسلوب علمي بناء على ما تم دراسته للطلاب في قسم العقاقير خلال الـ5 سنوات الدراسية، مؤكدًا على ضرورة التواصل والتوسع في إقامة علاقات تعاون مع كليات الصيدلة بالجامعات الأخرى، وذلك لصقل الخبرات والوصول إلى مزيد من التقدم والنجاحات، مشيدًا بدور الصيادلة في مستشفيات الجامعة بصفة خاصة وأهمية التصنيع الدوائي لقسم العقاقير.

هبة علي: المتابعة مع الطلاب طوال فترة التصنيع

وأكدت الدكتورة هبة علي حسن أهمية المتابعة المستمرة مع الطلاب طوال فترة التصنيع، موضحة أن الطلاب قاموا بصناعة مستحضرات لحصوات الكلى، وكريمات لعلاج البواسير، وأدوية شراب لعلاج الكحة وعسر الهضم، بالإضافة إلى أدوية فاتحة للشهية وأخرى لعلاج السمنة، وذلك بمستخلصات طبيعية وغير موجودة بالسوق الدوائية من قبل، وإنما تم استخلاصها داخل معامل الطلاب بالكلية، وإعداد الصورة النهائية لها، وتصميم نشرات داخلية تشمل كل المعلومات الخاصة بالمنتج من أعراض جانبية، وجرعات مناسبة وتداخلات دوائية أو محاذير الاستخدام.

الجدير بالذكر أنه حضر اليوم العلمي كل من الدكتورة مها أبو الحمد مدير وحدة الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى الجامعي، الدكتور محمد جمال القائم بأعمال رئيس قسم الكيمياء التحليلية، الدكتور حمدي حسانين مدير وحدة الاستدامة بالجامعة، والدكتور حمدي سليمان الأستاذ المساعد بقسم علم الحيوان بكلية العلوم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الفرقة الخامسة من كلية الصيدلة.