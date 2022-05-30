2 يونيو .. بدء عرض برنامج «ربات البيوت الحقيقات في دبي»

يبدأ في الثاني من يونيو المقبل على شبكة «OSN»، عرض حلقات الموسم الجديد من برنامج تلفزيون الواقع «The Real Housewives of Dubai»، وذلك حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

البرنامج يعرض على شبكة «OSN»

بدأ عرض «The Real Housewives of Dubai» في المنطقة، بالتزامن مع العرض العالمي الأول في الولايات المتحدة، ويعد هذا الموسم الذي صوّر في دبي، أحدث الأعمال القائمة على امتياز العلامة التلفزيونية «Housewives»، لتصبح المدينة الحادية عشرة والأحدث على قائمة المدن التي شهدت تصوير برنامج الدراما الواقعية هذا، الذي يسلط الضوء على مجموعة من النساء الفاتنات الناجحات عبر OSN.

«The Real Housewives» يتضمن فريقا مختلفا من النجمات

ويشهد كل موسم من «The Real Housewives» فريقًا مختلفًا من النجمات، لكنه يتمحوّر في كل مرة حول مجموعة من الصديقات اللواتي ينتمين للطبقة المخملية في مدينتهنّ، وهذه المرّة مدينة الذهب، دبي، التي تستعد هذا الصيف للاجتياح المرتقب من العمل الذي طال انتظاره.

وتعود في «The Real Housewives of Dubai» محبوبة المشاهدين، كارولين ستانبري، التي لمع نجمها في برنامج تلفزيون الواقع «Ladies of London»، ثمّ تزوجت بعد استقرارها في دبي من لاعب كرة القدم السابق في ريال مدريد، سيرجيو كارالو، وتقدّم «بودكاست» خاصًا بها.

وتشارك في العمل كذلك الدكتورة سارة مدني، رائدة الأعمال ومصممة الأزياء الإماراتية الشهيرة، التي ألهمت كثيرًا من الشابات في المنطقة سبيل النجاح.

أما شانيل أيان، التي يطلق عليها لقب «أول عارضة أزياء سمراء في دبي»، فشخصية اجتماعية مرموقة تشتهر بالأناقة وتشرف على نجاح علامتها التجارية الخاصة بالجمال «AYAN»، وشركة تملكها لإدارة المواهب.

كذلك تلمع في فريق العمل، كارولين بروكس، الملقبة بـ«Caroline DXB»، العصامية التي اشتهر نجاحها في سوق العقارات في دبي، وهي مالكة «صالون تجميل وسبا فاخر».