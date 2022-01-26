التفاصيل الكاملة لفيلم «Yellow Bus» إنتاج OSN.. طفلة تموت بسبب الإهمال

كشفت شبكة OSN عن الانتهاء من تصوير فيلم «Yellow Bus» الذي من المقرر عرضه عبر منصتها مباشرة بعد عرضه في قاعات السينما هذا العام.

فيلم «Yellow Bus» من بطولة كندة علوش

فيلم «Yellow Bus» من إنتاجات OSN يدور حول قصة طفلة تغفو في حافلة المدرسة دون أن ينتبه إليها أحد، فتُنسى بداخلها لتفارق الحياة بسبب الحرارة المرتفعة، وتتحدى الأم «أناندا» سيلاً من الأكاذيب والتضليل المتعمد حول ما حدث مع ابنتها، لكنها تحاول رغم كل المصاعب أن تصل إلى الحقيقة مهما كلّف الأمر.

الفيلم من إخراج وتأليف ويندي بيدنارز

الفيلم من إخراج وتأليف ويندي بيدنارز وإنتاج ناديا عليوات وبطولة كندة علوش التي تلعب دور «ميرا»، مديرة المدرسة، وتانيشثا شاترجي التي تلعب دور الأم أناندا، وآميت سيال في دور الأب، جاجان.

ويناقش الفيلم غريزة الأمومة وأشكال الظلم والتمييز والإهمال المؤسسي وهي مواضيع لها صدى ليس في منطقتنا فحسب، بل في العالم أجمع.

صرحت تانيشثا شاترجي في بيان، بأنها تلعب دور الأم أناندا التي تحاول أن تتعايش مع مأساة فقدان طفلتها، محاولةً البحث عن حقيقة ما حدث لها.

وقالت: «لا يمكنني تصور مدى ألم الأم التي تفقد طفلها، لذلك كان تجسيد شخصية أناندا صعب ومليء بالمشاعر».

وأضافت أن الجو العام في كواليس التصوير هو انعكاس حقيقي للحياة الواقعية الحافلة بلغات وثقافات متعددة، مشيرةً إلى أن هذا التنوع هو أحد أهم العناصر التي تميز هذا العمل.

أوضحت كندة علوش: «عندما قرأت أول 10 صفحات من النص تيقنت أنني أريد أن أكون جزءًا من هذا العمل لأنها قصة إنسانية قد تحدث في أي مكان في العالم، لم أقم بدور كشخصية ميرا من قبل، حيث إنني كلما تعمقت أكثر في الدور كلما فهمت أبعادها، فدور ميرا يتشابك مع شخصية أناندا بحيث كلتيهما تخوضان رحلة لاستكشاف جوانب متعددة للأمومة والفقدان في هذا الفيلم».