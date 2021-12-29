التفاصيل الكاملة لأفلام رأس السنة على OSN

أعلنت شبكة OSN برنامجها لختام عام 2021 والذي سيتضمّن عددًا من الأعمال الكبيرة الخالدة، على رأس القائمة ستعرض OSN مسلسلا جديدا خاصة لمحبي المغامرات الكلاسيكية الشهيرة للروائي جول فيرن «حول العالم في 80 يومًا».

عرض مسلسل حول العالم في 80 يومًا لأول مرة

المسلسل من بطولة ديفيد تينانت في شخصية فيلياس فوج، الأديب المستكشف، الذي يراهن بإصرار وعزيمة على السفر حول العالم في 80 يومًا فقط، فيقوم برحلة مثيرة تبعده عن حياته الروتينية، تابع جميع حلقات المسلسل ابتداءً من 25 ديسمبر.

وتضمّ قائمة أشهر الأعمال السينمائية على OSN لموسم الشتاء فيلم الأكشن «داي هارد» Die Hard، الذي يعود للعام 1988، وأخرجه جون ماكتيرنان وكتبه كل من جيب ستيوارت وستيفن دي سوزا.

ويروي الفيلم قصة حافلة بالأحداث تبدأ بعد وصول المحقق جون ماكلين (بروس ويليس) إلى لوس أنجلوس لقضاء عيد الميلاد مع زوجته المنفصلة عنه، ليعلم عند وصوله أن زوجته بين المحتجزين في حادثة احتجاز رهائن في مبنى تجاري.

osn تعرض فيلم أوفيس كريسماس بارتي

أما الفيلم «أوفيس كريسماس بارتي» Office Christmas Party، فينجح أبطاله في رسم الضحِك على وجوه المشاهدين طوال الوقت.

وتأخذ قصة الفيلم منعطفًا مثيرًا عندما تهدد الرئيسة التنفيذية المتوترة (تلعب دورها جينيفر أنستون) شقيقها كلاي فانستون (يلعب دوره تي جيه ميلر) بإغلاق الفرع الذي يديره، ما يدفعه إلى إقامة حفلة كبيرة بمناسبة عيد الميلاد سعيًا منه للفوز بعميل كبير وإنقاذ الموقف، إلا أن الحفلة تخرج عن نطاق السيطرة.

من ناحية أخرى، يعرض فيلم «هوم ألون» Home Alone، وتدور أحداث الفيلم حول الطفل كيفن، البالغ من العمر ثماني سنوات، والذي تُرك بطريق الخطأ عندما غادرت عائلته منزلها لقضاء العطلة في فرنسا.في البداية، كان كيفن سعيدًا بتولي زمام الأمور، ولكن الحال تنقلب عندما يحاول اللصوص اقتحام منزله.