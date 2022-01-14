تفاصيل عرض مسلسلي «Euphoria» و«Westworld» عبر OSN بالاتفاق مع HBO

أعلنت شبكة OSN، تعزيز شراكتها مع HBO، وتمديد اتفاقية الترخيص الحصرية الموقعة بينهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

OSN تعرض مع HBO مواسم جديد من «Euphoria» و«Westworld»

وفي إطار الاتفاقية المعززة بين الجانبين، بحسب نيك فورورد الرئيس التنفيذي للمحتوى الرقمي في OSN، في بيان له، تحافظ OSN على عرض جميع مسلسلات HBO المفضلة للجمهور، التي تتضمّن «Game of Thrones» و«The Sopranos» و«Sex and the City» و«The Wire» وغيرها.

وسيشهد عدد من الأعمال الحالية الناجحة، عرض مواسم جديدة خلال العام 2022، مثل «Euphoria» و«Westworld» و«Barry» و«His Dark Materials»، بجانب مشاريع جديدة مثيرة، تشمل «The Gilded Age»، العمل المقتبس عن فيلم «The Time Traveler’s Wife» و«Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty».

ومن المقرّر أن تصبح جميع هذه الأعمال متاحة لمشاهدي OSN في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتزامن مع أوقات عروضها الأولى بجميع أنحاء العالم.

OSN تحتفل بمرور 20 عاما على عرض أفلام هاري بوتر

كذلك من المقرر أن تحتفل OSN، بالذكرى السنوية العشرين لإطلاق أول أفلام سلسلة «هاري بوتر»، عبر إتاحة جميع أفلام هاري بوتر الثمانية، لمشتركي OSN في عام 2022.

وبهذه المناسبة، أكّد نيك فورورد، أن HBO تظلّ أحد أرقى الأسماء وأكثرها تميّزًا في عالم التلفزيون، معربًا عن سعادته بتوسعة الشراكة الطويلة التي تجمع بين الجانبين.

وأضاف: «تُظهر علاقة الشراكة بيننا وبين HBO التزامنا بجلب المزيد من أفضل الأعمال التلفزيونية العالمية إلى متابعي OSN، علاوة على تقديم مجموعة رائعة من الأفلام والمسلسلات من "وارنر برذرز" إلى المشاهدين».