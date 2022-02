التفاصيل الكاملة لتعاون OSN مع NBC في 2022

أعلنت شبكة OSN، تقديم مجموعة أكبر من أي وقت مضى من المسلسلات والأفلام من NBCUniversal خلال العام 2022.

ويل سميث بطل أحد أعمال OSN الجديدة

كانت OSN بدأت في ديسمبر الماضي بثّ المسلسل الكوميدي MacGruber، أحد إنتاجات Peacock الأصلية، وهو من بطولة ويل فورت، وسيتمكن مشتركو OSN من متابعة العديد من إنتاجات Peacock، مثل Bel-Air، المسلسل الذي طال انتظاره والمقرر عرضه على OSN في 14 فبراير.

هذا العمل من إنتاج ويل سميث، ويمثل إعادة تصوّر درامية للمسلسل الكوميدي المحبوب The Fresh Prince of Bel-Air، كما يُعدّ تجربة جديدة لرحلة ويل المعقدة من شوارع غرب فيلادلفيا إلى القصور الفخمة المسوَّرة.

وتتضمن أعمال Peacock الأخرى المنتظرة، التي أنتجتها Universal Studio Group، والمقرر عرضها على OSN في العام 2022، المسلسل الكوميدي We Are Lady Parts، والدراما الجديدة Angelyne من بطولة إيمي روسوم التي لعبت فيه دورًا فخريًا، إضافة إلى JOE vs CAROLE، المسلسل الدرامي القصير Joe Exotic: Tiger King المبني على بودكاست ووندري الذي يستضيفه ويقدمه روبرت مور، ويدور حول عاشقة القطط كارول باسكن (تلعب دورها كيت ماكينون، نجمة Saturday Night Live وGhostbusters) وزميلها المحبّ للحيوانات الغريبة جو "إكزوتيك" شريبفوغل (يلعب دوره جون كاميرون ميتشل بطل Girls وHedwig and the Angry Inch).

يُذكر أن Universal Studio Group تتألف من أربعة استوديوهات تلفزيونية شهيرة تابعة لشركة NBCUniversal تضمّ: Universal Television وUCP وUniversal International Studios وUniversal Television Alternative Studio.

OSN تعرض مسلسل الخيال العلمي Intergalactic

وتشتمل قائمة الأعمال الرائعة من Sky Studios، التي سيستمتع بمشاهدتها مشتركو OSN، على المسلسل الدرامي الجريء I Hate Suzie، من بطولة بيلي بابير المرشحة لجائزة BAFTA عن Collateral وDoctor Who والتي ابتكرت المسلسل بالاشتراك مع الكاتبة الشهيرة لوسي بريبل الحائزة على جائزة Emmy (نجمة Succession وEnron). كذلك تضمّ الأعمال مسلسل مغامرات الخيال العلمي Intergalactic، ومسلسل The Fear Index لروبرت هاريس، من بطولة جوش هارتنت. كذلك سوف يشهد العام 2022 إطلاق الموسم الثاني الذي طال انتظاره من المسلسل الجريمة Gangs of London.

وتتضمن أعمال NBC القادمة المسلسل القصير The Thing About Pam، المستند إلى قصة مقتل بيتسي فاريا في العام 2011 والذي أسفر عن إدانة زوجها روس الذي أصرّ على براءته، ليتمّ تبرئته لاحقًا. لكن هذه الجريمة تلحقها سلسلة من الأحداث التي من شأنها فضح مخطّط بام هوب (من تمثيل رينيه زيلويغر). المسلسل من إنتاج Blumhouse Television وNBC News Studios وBig Picture Co.. ويمكن لمشتركي OSN أيضًا ترقّب عودة المسلسل الكبير الذي طال انتظاره Law & Order من المنتج الحائز على جائزة Emmy®️ ديك وولف. وسوف يُعرض كلا العملين على OSN في نفس يوم إطلاقهما في الولايات المتحدة.

وتشمل أقوى الأفلام القادمة على OSN في 2022 بفضل الاتفاقية مع NBCU وعبر نافذة Pay 1: F9 وSing 2 و The Boss Baby: Family Business وفيلم الأكشن والغموض Nobody، بالإضافة إلى أفلام نالت الاستحسان مثل Belfast الذي نال 7 ترشيحات لجائزة الأوسكار من إخراج كينيث براناه وLast Night In Soho للمخرج والمنتج إدغار رايت.