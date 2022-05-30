صاحب مخبز يشعل النيران بشقته في المنيرة انتقاما من زوجته.. تفحمت بالكامل

أشعل صاحب مخبز النيران في منزل الزوجية بمادة سريعة الاشتعال، التهمت محتويات الشقة بالكامل، وانتقلت الحماية المدنية وأخمدت الحريق، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه تلقيه بلاغا من العميد هاني شعراوي رئيس القطاع بـ نشوب حريق بشقة في المنيرة، بالانتقال والفحص تبين أن الحريق بالطابق السابع «شقة دوبلكس»، وانتقلت الحماية المدنية، وأخمدت الحريق الذي التهم كافة محتويات الشقة.

كما تبين عدم وجود أي من قاطنيها، وأن الحريق إثر استخدام ماده سريعة الاشتعال، وبجمع التحريات بإشراف المقدم محمد إدريس رئيس المباحث، تبين أن مالكها صاحب مخبز 39 عاما، ألقي القبض عليه وبمواجهتة اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات زوجية واكتشافه خيانتها له وارتباطها بآخر.

تحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 4 أشخاص في حريق وانقلاب سيارة

ومنذ ساعات، أصيب 4 أشخاص، بإصابات متنوعة في حريق داخل منزل بعزبة أنس التابعة لقرية بهبشين بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، فيما أصيب آخران إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإبراهيمية بمنطقة السحارة بالطريق الزراعي «بني سويف - الفشن»، ونُقل المصابون الأربعة إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

إصابة ربة منزل وطفلة في حريق داخل منزل

في الحادث الأول، أصيبت ربة منزل وطفلة بإصابات متنوعة في حريق داخل منزل بعزبة أنيس التابعة لقرية بهبشين بمركز ناصر شمال المحافظة، وجرى نقلهما إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة لتفادي حدوث أضرار أكبر.