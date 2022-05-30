إصابة 4 أشخاص في حريق وانقلاب سيارة داخل ترعة ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الاثنين، بإصابات متنوعة في حريق داخل منزل بعزبة أنس التابعة لقرية بهبشين بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، فيما أصيب آخران إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإبراهيمية بمنطقة السحارة بالطريق الزراعي «بني سويف - الفشن»، ونُقل المصابون الأربعة إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

إصابة ربة منزل وطفلة في حريق داخل منزل

في الحادث الأول، أصيبت ربة منزل وطفلة بإصابات متنوعة في حريق داخل منزل بعزبة أنيس التابعة لقرية بهبشين بمركز ناصر شمال المحافظة، وجرى نقلهما إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة..

نشوب حريق داخل منزل

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع نيران داخل منزل بعزبة أنيس التابعة لقرية بهبشين بمركز ناصر، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

أسماء مصابي حريق بني سويف

وتبين أن الحريق أسفر عن إصابة كل من ميرفت أبو بكر خليل، 40 سنة، مقيمة في عزبة أنيس، مصابة بحروق بسيطة باليدين والوجه والقدمين، وجنات خميس سيد، 8 سنوات، مصابة بحروق من الدرجة الأولى، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

إصابة اثنين في انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية

وفي الحادث الثاني، أصيب إثنين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية أمام منطقة السحارة بعزبة موريس بالطريق الزراعي بني سويف الفشن، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية عقب انتشالهما من المياه.