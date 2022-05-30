كوارث حول العالم: حريق في مبنى صناعي بسويسرا وفيضانات بالبرازيل

شهدت بعض الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث منها الحريق الذي اندلع في مبنى صناعي بمدينة «شبرايتنباخ» السويسرية، فيما شهدت صربيا إخلاء صحيفة يومية، مكاتبها بسبب تهديد بوجود قنبلة.

علاج 3 أشخاص بعد استنشاقهم أبخرة سامة

واندلع الحريق الكبير في مبنى صناعي بمدينة «شبرايتنباخ» السويسرية، فيما قامت خدمات الطوارئ في مقاطعة «أرجاو» بعلاج 3 أشخاص بعد استنشاقهم أبخرة سامة.

ولا يزال هناك أشخاص داخل المبنى، وتنتشر فرق الإطفاء في الموقع بأعداد كبيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

إخلاء صحيفة صربية

في صربيا، أخلت صحيفة «كورير» اليومية، مكاتبها بسبب تهديد بوجود قنبلة، مشيرة إلى تلقيها رسالة التهديد إلى مكتب التحرير في حوالي الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي «09:00 مساء بتوقيت القاهرة» في المبنى الذي يقع فيه مكتب التحرير.

فيضانات البرازيل

في البرازيل، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي تشهدها البلاد إلى 79 قتيلا، وهذه هي المرة الرابعة، التي تشهد فيها البلاد فيضانات ضخمة خلال 5 أشهر.

وقالت الحكومة، أمس الأحد، إن أكثر من 100 شخص فقدوا أو تأكدت وفاتهم، نتيجة انهيارات طينية وسيول نجمت عن الأمطار الغزيرة، والتي اكتسحت عدة أحياء وبلدات في شمال شرقي البلاد.

وفاة شخص في ولاية ألاجواس البرازيلية

أمس الأحد، أعلنت السلطات في ولاية «بيرنامبوكو» شمال شرقي البرازيل، مصرع ما لا يقل عن 56 شخصًا وسط هطول أمطار غزيرة، فيما أصيب 25 على الأقل، وفقد 56 شخصا آخرون.

وأشار جهاز الدفاع المدني الاتحادي، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى وفاة شخص آخر في ولاية ألاجواس المجاورة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الرئيس البرازيلي: الجيش سيساعد المتضررين

وأشار وزير التنمية الإقليمية البرازيلي دانييل فيريرا، إلى فقد أكثر من 3900 شخص منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة، فيما قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إن الجيش البرازيلي سيساعد المتضررين، وإنه سيسافر شخصيا إلى «ريسيفي»، اليوم الاثنين، لتقييم الوضع.

السلطات العراقية تنفي اندلاع حريق داخل مستشفى «الزهراء التعليمي»

وفي العراق، نفت دائرة «صحة واسط»، اندلاع حريق داخل «مستشفى الزهراء التعليمي»، وأشار مسؤول إعلام صحة واسط حيدر الطائي، لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إلى أن الحريق الذي روجت عنه بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بسيط وهو المكان المخصص لحرق بعض النفايات الموجودة في المستشفى.

بدورها، أشارت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز التابعة لوزارة النفط العراقية، في بيان توضيحي حول انهيار مطعم في العاصمة العراقية«بغداد»، إلى أن بعض المواقع الإلكترونية، نشرت صورا وفيديوهات لمطعم إنهار بشكل كامل وادع المواقع أن سبب الإنهيار هو خلل في منظومة الغاز.

وكان حادث الانهيار أسفر عن مصرع 3 أشخاص. وأضافت الشركة العامة، أن صاحب مطعم ليلى، قام بتأسيس شبكة غاز غير نظامية ودون علم وإشراف وزارة النفط، ما أدى إلى وقوع الانهيار.