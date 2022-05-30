تعرف على أبرز اللقاحات المعتمدة في السعودية.. «لو هتسافر للحج»

كثر الحديث عن موسم الحج خلال الفترة الماضية بالتزامن مع إعلان العديد من الشركات والهيئات إطلاق رحلات للحج السياحي والقرعة، وتساءل الكثيرون عن الاشتراطات والأسعار واللقاحات المعتمدة وغيرها من الأمور التي تشغل بالهم وتتعلق بأداء فريضة الإسلام.

وفيما يلي نعرض أبرز اللقاحات المعتمدة لدى السعودية للسفر إليها، وأداء فريضة الحج، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

اللقاحات المعتمدة لدى السعودية

اللقاحات المعتمدة لدى السعودية في الفترة الحالية هي:

لقاح فايزر

لقاح أسترازينيكا

لقاح جونسون آند جونسون

لقاح مودرنا.

قرعة الحج

وأجرت وزارة السياحة والآثار مراسم القرعة الإلكترونية، لاختيار نحو 9200 مواطن لأداء الحج السياحي لهذا العام، حيث بلغ عدد المتقدمين للحج السياحي هذا العام نحو 68 ألفًا و660 مواطنًا، بلغ منهم من سجلوا لحج ال5 نجوم نحو 9 آلاف و345 مواطنًا، وبالنسبة للبرامج الاقتصادية تقدم نحو 59 ألفًا و315 مواطنًا والتي تم تخصيص 70% من الأعداد لها وذلك لمنح فرصة أكبر للمواطنين البسطاء ومحدودي الدخل لأداء الفريضة.

وقال سيد خاطر، مدير عام السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار، إن الحج السياحي يتميز بتعدد مستوياته، إذ هناك المستوى الاقتصادي الذي جرى تقسيمه لـ3 برامج مختلفة، وبأسعار مناسبة للكثيرين، كما يتم تقسيم مستوى الـ5 نجوم إلى برنامجين.

موقف من لم يفوزوا في قرعة الحج

وقال أحمد وحيد، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالدلتا، في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن المواطنين الذين تقدموا للحج السياحي ولم يفوزوا سيتم رد مبالغ جدية الحجز التى دفعوها عند التقدم فى غضون شهر.

شروط أداء الحج

ووضعت المملكة العربية السعودية عدة شروط بالنسبة للراغبين في أداء الحج وهي:

- السماح للفئة العمرية أقل من 65 عامًا بأداء فريضة الحج.

- اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كورونا المعتمدة.

- تقديم نتيجة فحص سلبي لفيروس كورونا قبل السفر إلى السعودية بـ 72 ساعة.

- ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.

- اتباع التعليمات الوقائية خلال أداء المناسك حفاظًا على صحة وسلامة الحجاج أبرزها الحرص على ارتداء الكمامة.