غرفة السياحة توضح حقيقة زيادة أسعار برامج الحج السياحي.. الطوافة السبب

قال أحمد وحيد، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالدلتا أن وزارة السياحة والآثار تنتظر حاليا إعلان مؤسسة الطوافة السعودية لأسعار إقامة وإعاشة حجاج السياحة المصريين بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات حتى تعلن الأسعار النهائية لبرامج الحج السياحى.

وأوضح «وحيد» قائلا إن الطوافة السعودية لم تعلن أسعارها بشكل رسمى حتى الأن وكافة الأنباء غير الرسمية القادمة من السعودية تشير إلى أن سعر خدمات الطوافة بمنى وعرفات زادت بنحو 4 آلاف ريال سعودى للفرد بالبرامج الإقتصادية ونحو 8 آلاف ريال سعودي بالنسبة لإقامة الفرد ببرامج الـ 5 نجوم.

40 ألف جنيه زيادة بأسعار برامج الحج الـ 5 نجوم

وأضاف لـ«الوطن» أنه إذا ما صدقت تلك الأنباء فإن سعربرنامج الحج الإقتصادي سيرتفع بنحو 20 ألف جنيه عما تم إعلانه فى الضوابط المنظمة للحج السياحى لهذا العام، فيما سيرتفع سعر برنامج الحج فئة الـ 5 نجوم بنحو 40 ألف جنيه، موضحا ان أسعار الحج التى تضمنتها الضوابط وضعت على أساس أسعار خدمات الطوافة بعام 2019.

إبلاغ الحجاج باحتمالية زيادة أسعار برامج الحج

وشدد «وحيد» على أنه جرى التأكيد على كافة المواطنين الذين تقدموا للحج هذا العام بأن أسعار برامج الحج التى جرى إعلانها قد ترتفع حال حدثت زيادات لأسعار خدمات الطوافة أو ارتفع سعر صرف الريال مقابل الجنيه، موضحا أنه لابد من صدور موافقة من اللجنة العليا للحج والعمرة على زيادة الأسعار بعد إطلاع وزير السياحة عليها حتى يتم إعلان الزيادة رسميا.

وكان محمد عزت، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، قد أكد فى تصريح خاص لـ«الوطن» أن شركات السياحة ستبدأ الإسبوع الجاري السفر لمعاينة المساكن التي سيقيم بها حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، لافتا إلى أن إجراءات السفر سيجري البدء بها عقب انتهاء القرعة الإلكترونية لحجاج السياحة والتي ستجرى اليوم.