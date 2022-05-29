تعرف على آلية رد مقدم الحجز لغير الفائزين بقرعة الحج.. بالرقم القومي

قال أحمد وحيد، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالدلتا، إن المواطنين الذين تقدموا للحج السياحي ولم يفوزوا في القرعة التي ستجرى اليوم لاختيار نحو 9200 مواطن لأداء الحج السياحي لهذا العام، سيتم رد مبالغ جدية الحجز التي دفعوها عند التقدم في غضون شهر من الآن.

وأضاف: «غرفة شركات السياحة ستعلن عن موعد رد تلك المبالغ للمواطنين، وسيتوجه المواطن الذي تقدم بنفسه ومع بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر إلى أحد فروع بنك مصر بالقاهرة والمحافظات للحصول على مبلغ جدية الحجز الذي دفعه وفقا للمستوى الذي تقدم إليه».

أسباب تحديد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين للحج

وأضاف لـ«الوطن» أن وزارة السياحة والآثار ورغبة منها في تحقيق الشفافية وإنجاح موسم الحج، فرضت رسوم جدية حجز على كل المتقدمين للحج السياحي، وذلك لضمان عدم وجود أسماء وهمية تتقدم للحج ثم تتعذر بعد فوزها، مشيرا إلى أن رسوم جدية الحجز بالنسبة للمتقدمين لبرامج السياحي المستوى الاقتصادي بلغت 20 ألفًا و100 جنيه، و30 ألفًا و100 جنيه للمتقدمين لبرامج الـ 5 نجوم، موضحا أن الـ 10 جنيهات لن يتم ردها كونها قيمة الخدمات الإلكترونية للتقدم للحج.

بدء إجراءات الحج للفائزين بالقرعة

وأوضح أن المواطنين الذين فازوا بقرعة الحج السياحي لهذا العام سيبدأون من غد الاثنين في إنهاء كل الإجراءات اللازمة للسفر ومنها إجراء كشف طبي للتأكد من عدم إصابته بأحد الأمراض المزمنة، فضلاً عن شهادة تحركات للتأكد من عدم أدائها للحج قبل ذلك، علاوة عن دفع قيمة برنامج الحج وفقًا للمستوى المتقدم إليها ومضافًا عليه سعر تذكرة الطيران التي تختارها شركة السياحة المنظمة لبرنامج الحج له.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية قد أعلنت أسماء المطارات التي ستستقبل حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج عام 1443 هجريًا، وأوضحت الهيئة أنه تم اعتماد مطارات «جدة والمدينة المنورة وينبع والطائف» لحركة الحج والعمرة لجميع الناقلات العاملة بالمملكة العربية السعودية.