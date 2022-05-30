محافظ أسيوط يشهد المرحلة الأولى من التدريب الميداني للعاملين

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المرحلة الأولى من التدريب الميداني للعاملين بمركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية بالمحافظة على أعمال الرفع المساحي والرصد المساحي الأرضي وقياس الزوايا الأفقية والرأسية والمسافات عن طريق الأجهزة الحديثة، الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع التي وردت هذه الأجهزة للمحافظة لتدعيم المركز الجديد الذي يجري إنشاؤه كأول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة رقمية وورقية من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية تحتية وفوقية.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وجاء ذلك بحضور محمد بشير رئيس حي غرب ومدير مركز معلومات شبكة المرافق والبنية التحتية والمهندسة رانيا مجدي حليم نائب مدير مركز معلومات شبكة المرافق والبنية التحتية.

شبكات مرافق جديدة

وأكد محافظ أسيوط أن مركز معلومات شبكات المرافق الجديد الجاري إنشاؤه يهدف إلى منع الحفر العشوائي لحماية المرافق في باطن الأرض ومعاونة شركات المرافق ومديرية الإسكان ومديرية الطرق والجهات الحكومية المنوط بها تنفيذ المشروعات والمقاولين في تنفيذ أعمال الحفر دون أي إتلاف أو تدمير للمرافق الأخرى عن طريق أطقم العمل الميداني والقيام بالأعمال المساحية المختلفة بالأنظمة الاحداثية العالمية وتقديم الخدمات الفنية للجهات الحكومية وغير الحكومية والمواطنين، فضلا عن الإمداد بالبيانات الدقيقة والمعلومات وخرائط مرافق تحت الأرض ومشروعات البنية التحتية كـ «الكهرباء، والغاز الطبيعي، والتليفونات، والمياه، والصرف الصحي» على مستوى المحافظة والتحديث المستمر لها باستخدام أحداث الوسائل العلمية والتكنولوجية ونظم المعلومات الجغرافية وأجهزة كشف متقدمة وحديثة ورفعها مساحيًا وإنتاج خرائط بمقياس رسم مناسب لتلك المرافق والخدمات وجميع الأعمال المساحية المختلفة من خلال قاعدة بيانات ومعلومات لجميع المرافق وعناصر البنية التحتية "تحتية وفوقية" مع التحديث المستمر لهذه البيانات.

أهمية تدريب العاملين

وأشار محمد بشير مدير مركز معلومات شبكة المرافق والبنية التحتية إلى أهمية تدريب فريق العمل على أحدث الأجهزة للقيام بأعمال الرفع المساحي والكشف عن شبكات البنية التحتية، وذلك لتقديم خدمات واسعة المجال في نطاق الأعمال المساحية لافتا إلى أن المركز بعد تشغيله سيكون على استعداد لتقديم تلك الخدمات بأعلى جودة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

تنفيذ المرحلة الأولى من التدريب

وأوضحت المهندسة رانيا مجدي حليم نائب مدير المركز إنه جاري تنفيذ المرحلة الأولى من التدريب الميداني على الأجهزة المساحية الخاصة بمركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية، حيث تم التدريب على جهاز GPS ومحطة رصد مساحي بمحرك ومحطة رصد مساحي بدون محرك وذلك من خلال الجهة الموردة للأجهزة وهي الهيئة العربية للتصنيع.

ولفتت إلى إلى التدريب مدته 4 أيام ويوجد مرحلة ثانية من التدريب خاصة بأجهزة كشف المرافق والردار الأرضي خلال الفترة القادمة تمهيدًا لبدء تشغيل المركز منوهة إلى أن الأجهزة التي تم التدريب عليها هي جهاز محطه الرصد المتكاملة المساحية ونظام الاقمار الصناعية GPS وجهاز محطه الرصد المتكاملة المساحية المزوده بموتور.