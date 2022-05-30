انطلاق انتخابات نقابة العاملين بنيابات ومحاكم سوهاج.. 16 مرشحا

انطلقت، اليوم الاثنين، انتخابات النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم محافظة سوهاج، ويتنافس على مقعد الرئيس مرشحان، بينما يتنافس 14 مرشحاً على 10 مقاعد أخرى، وذلك تحت إشراف المستشار عادل عطا الله نائب رئيس النيابة الإدارية بالمحافظة.

مرشحان لمقعد رئيس النقابة

ويتنافس على مقعد النقيب كل من أحمد خلاف السيد طنطاوي، وحاتم جاد الرب محمود مهدي، بينما يتنافس 14 عضوا آخرين على 10 مقاعد، وهم أحمد عبدالقادر علي عبد القادر، وأحمد يوسف عز الدين إبراهيم، وإخلاص محمود دياب مصطفى، والخطيب شلبي أحمد محمد، وبهجت عبد الباري عبد المبدي، وحسين محمد بكر محمد، ورشا محمود مصطفى السيد.

وتضم قائمة المرشحين أيضًا كلا من عمرو محمد أبو الفتوح محمد، ومجدي ماهر أحمد عبدالرحيم القاضي، ومحمد أحمد علي إسماعيل، وهاني ميشيل شفيق غبريال، وهشام محمود هاشم محمود، ووحيد محمد محمود حسن، وولاء أحمد حسن جاد.

استمرار الانتخابات حتى الخامسة مساء

جدير بالذكر، أن انتخابات نقابة العاملين بمحاكم محافظة سوهاج تجرى على مدار يوم واحد فقط، وتبدأ من الساعة 9 صباح اليوم حتى إغلاق الصندوق الساعة 5 مساء.

إشراف قضائي على الانتخابات

وتقام الانتخابات تحت رعاية وزارة القوى العاملة بمحافظة سوهاج ومديرياتها الفرعية، وبإشراف قضائي كامل، ويحق التصويت فقط لأعضاء الجمعية العمومية فقط في انتخاب رئيس من مرشحين اثنين، و10 أعضاء من بين 14 مرشحا على المقاعد.