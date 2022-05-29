مجازاة مدير الإدارة الصحية بالإبراهيمية و24 من العاملين في الشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مجازاة مدير الإدارة الصحية بالإبراهيمية و24 من العاملين بمركز طب الأسرة بكفور نجم بخصم 3 أيام من الراتب لضعف الإشراف علي المركز وعدم التزام العاملين بالحضور بمقر عملهم، وغير محرر لهم خطوط سير أو أذون مغادرة بسجلات الحضور والانصراف.

يأتي هذا في إطار خطة المرور على جميع قطاعات الخدمات بالمحافظة للتأكد من انتظام العمل، وتواجد العاملين لتقديم خدمات للمواطنين.

نتيجة مرور اللجنة

وكان عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام قد تقدم بتقرير للعرض على محافظ الشرقية يتضمن نتيجة مرور اللجنة المُشكلة من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام على مركز طب الأسرة بكفور نجم التابعة للإدارة الصحية بالإبراهيمية لمتابعة انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

عدم تواجد 24 من العاملين بالمركز

وأسفرت أعمال اللجنة عن رصد الآتي: عدم تواجد 24 من العاملين بالمركز أثناء الزيارة، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، ووجود عدد 10 تذاكر بحوزة الصيدلانية «ر.ح» غير مدون عليها أصناف علاجية أو موقع عليها من أي طبيب.

مجازاة المقصرين في العمل

وقرر المحافظ مجازاة المقصرين في العمل بخصم 3 من الراتب ، وكذلك إعادة توزيع العاملين من التخصصات الطبية «العلاج الطبيعي - الأسنان» طبقًا للحاجة ولأقرب وحدة صحية أو مستشفى قريبه لمحل إقامتهم.

أكد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة باستمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور على المنشآت الصحية، وخاصة بالقري والعزب لتحقيق الانظباط في منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين.