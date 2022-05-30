أحمد سعد لـ«الوطن»: لم أرتد حظاظة أثناء العمرة.. وأمسكت بسبحة

رد الفنان أحمد سعد لأول مرة على انتقادات الجمهور له بعد أن ظهر بوشم وحظاظة أثناء قيامه بأداء مناسك العمرة خلال الأيام الماضية بالمملكة العربية السعودية.

أحمد سعد: الناس بتمسك في أمور فرعية وتترك الجوهر

قال سعد فى تصريحات لـ«الوطن» عن ارتداء حظاظة أثناء المناسك: «هذه لم تكن حظاظة، هذه سبحة كنت مسكتها وقمت بلفها على يدي من أجل التسبيح أثناء أداء المناسك».

وكان «سعد» قد قال في تصريحات سابقة على أزمة وشم يده: « الناس مش عارف ليه دايما بتدخل في أمور فرعية ويتركون المضمون والجوهر في أداء مناسك العمرة، أنا ذهبت من أجل الاستغفار وشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه علي».

أحمد سعد: الله لا ينظر لأشكالنا

أضاف «سعد»: «الناس التي انتقدتني على الوشم كانت سبب رئيسي وراء قيامي به، حيث أنهم كانوا ينتقدون شكل يدي عقب تعرضي لحادث منذ فترة ترك أثرا كبيرا فى يدي من غزر وإصابات غائرة وكان كل من يشاهدها يسخر ويقولي لي دي خناقة ولا إيه، فقمت بعمل شكل جميل على يدي أداري به الإصابات والله سبحانه تعالى ينظر دائما على ما في قلوبنا ولا ينظر إلى أشكالنا».

يذكر أن الفنان أحمد سعد كان قد حاز أمس على جائزتين من مهرجان الميما، الأولى عن تتر مسلسل الاختيار 2، والثانية عن أفضل دويتو غنائي طول السنة والذي قدمه مع الفنان أصالة نصري.