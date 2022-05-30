محافظ مطروح: لا شكاوى من امتحانات الدبلومات

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين يرافقه عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح امتحانات شهادة الدبلومات الثانوية الفنية وذلك بمدرسة مطروح الثانوية الفنية الزخرفية بنات بالكيلو 7 في حي الشروق، للاطمئنان على سير عملية الامتحانات بسهولة ويسر وعدم وجود معوقات، وتابع المحافظ توافر الراحة للطلاب والمراقبين خلال أداء الامتحانات والتى انطلقت على مستوى المحافظة من خلال 24 لجنة يؤدى بها 4553 طالبًا وطالبة بمجالات الشهادات الثانوية الفنية المختلفة على مستوى المحافظة ولا توجد شكاوى من الامتحانات حتى الآن.

12 لجنة نظام 3 و5 سنوات

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح في تصريحات صحفية على هامش الجولة إن 4553 طالبا يؤدون الإمتحانات منهم عدد 1816 طالبا بشهادة التعليم الثانوى الصناعي من خلال 11 لجنة لنظام 3 سنوات ولجنة لنظام 5 سنوات، وعدد 736 طالب تعليم ثانوى زراعي من خلال 4 لجان وعدد 1945 طالبًا وطالبة بالتعليم الثانوي التجاري و56 طالب تعليم ثانوي فندقي وذلك من خلال 8 لجان على مستوى المحافظة.

غرف عمليات لمتابعة امتحانات البدلومات

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه جرى عقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية وربطها مع غرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات والقطاعات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة في الحمام والبنجر والعلمين والضبعة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة، لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولا بأول والتعامل السريع مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات.

ويجرى المرور على اللجان يوميا من خلال وكيل وزارة التربية والتعليم ومتابعة لحظة بلحظة مع وزارة التربية والتعليم لتذليل العقبات مع اللجنة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية.