التعليم: إجراءات صارمة ضد الطلاب الغشاشين في امتحانات الدبلومات الفنية

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2022، تسير بصورة منتظمة وطبيعية لليوم الثالث على التوالي، دون حدوث أي معوقات تؤثر على سيرها، مشيرًا إلى أن جميع اللجان الامتحانية مؤمنة تمامًا، وأن جميع الإجراءات الاحترازية تم تنفيذها، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

إجراءات قانونية ضد الطلاب الغشاشين في امتحانات الدبلومات الفنية

وقال «مجاهد» في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك رقابة مشددة داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022، من قبل الملاحظين والمراقبين ومشرفي اللجان الامتحانية، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد الطلاب الغشاشين، وتحويلهم للتحقيق، لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب، لافتًا إلى أن جميع أسئلة الامتحانات لن تخرج عن إطار المنهج ولن تكون هناك أسئلة معقدة سواء لنظام الدبلومات الفنية الـ3 سنوات أو نظام الـ5 سنوات، موضحًا أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي.

تعقيم لجان امتحانات الدبلومات الفنية ضد كورونا

وأضاف نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، أن جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية تم تعقيمها وتطهيرها ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، وللحفاظ على سير الامتحانات دون حدوث أي معوقات، منوهًا أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي مشكلات تواجه الطلاب الممتحنين.

نحقق في تداول أسئلة امتحان الفرنساوي

وأشار «مجاهد» إلى أن الوزارة تحقق في حقيقة تداول أسئلة امتحان الفرنساوي لطلاب الدبلومات الفنية نظام الـ3 سنوات، مؤكدًا أن الحرمان من الامتحانات سيطون عقاب أي طالب يثبت قيامه بالغش الإلكتروني داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية.