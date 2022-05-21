«تعليم مطروح»: لا شكاوى من امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، خلال جولة تفقدية، انطلاق أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، وذلك في لجنتي الشهيد كريم فؤاد هنداوي بنات والشهيد طارق سامح مباشر الإعدادية بنين في حي الشروق، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف الساعة، وقال إنه لا توجد شكاوى من الطلاب من امتحانات اللغة العربية.

أجواء هادئة بلجان الإعدادية بمطروح

واطمئن وكيل تعليم مطروح على سير امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الأول وسط أجواء هادئة، وجاءت أسئلة الامتحان واضحة وخالية من الغموض، وفي مستوى الطالب المتوسط، وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

محافظ مطروح يتابع الامتحانات

وقال وكيل تعليم مرسي مطروح في تصريحات صحفية، على هامش زيارته للجنة مدرسة الشهيد طارق مباشر الإعدادية، إن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع على مدار الساعه استعدادات المديرية لبدء امتحانات الشهادات العامة، وكذا انطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية مشددا على توفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب في جميع الإدارات التعليمية.

متابعة لجان الشهادة الإعدادية

واطمئن وكيل الوزراة من خلال غرفة العمليات الرئيسية على أن العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام من جميع المشاركين في العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة، لافتا إلى أنه لم ترد أي شكوى بشأن الامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

ونبه وكيل الوزارة على ضرورة توفير المناخ المناسب والصحي الآمن داخل لجان الامتحاني، وبذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية، من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط لصالح الطلاب، ولضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.