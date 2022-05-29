«التعليم»: امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثاني سارت بشكل جيد

أدى 812 ألف و179 طالب/ طالبة بالدبلومات الفنية «نظام الخمس والثلاث سنوات»، صباح اليوم، الامتحان في عدد 77 مادة امتحانية، 73 مواد فترة أولى- 4 مواد فترة ثانية، داخل 3076 لجنة في ثاني أيام الامتحانات التحريرية، الدور الأول، للعام الدراسي 2021/2022.

وتفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والأستاذ هاشم علي جامع، نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، لجان الامتحانات التحريرية بمحافظة الفيوم، إذ جرى زيارة لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية التجارية تعليم تجاري، لجنة مدرسة بنات سنورس الابتدائية تعليم تجاري، لجنة مدرسة ناصر الثانوية الصناعية العسكرية بنين تعليم صناعي، ومدرسة الراضي الابتدائية تجاري.

وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان

وأكد مجاهد، أن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثاني سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ إذ قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتابع الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات

وحرص رئيس عام الامتحان، على متابعة مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي والإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

وقدم «عمارة» واجب العزاء فى فقيد الواجب الأستاذ عبدالرحمن محمد عبد الرحمن، الذي وافته المنية إثر حادث أثناء توجهه لتأدية عمله بلجنة مدرسة كفر شبين للتعليم الأساسى (صناعى) بمحافظة القليوبية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2021/2022، 830 ألفًا و753 طالب/ طالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي 3080 لجنة امتحانية.