تعليم مطروح: انضباط وهدوء في أول ايام امتحانات الدبلومات الفنية

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن 4553 طالباً في الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها، أدوا امتحان اليوم الأول أمام 24 لجنة امتحانية، في جميع الإدارات والقطاعات التعليمية بالمحافظة، في مادتي اللغة العربية فترة أولى لمدة ساعتين ونصف، والتربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف، ولا توجد أية مشاكل في اللجان.

غرفة عمليات امتحانات الدبلومات

وقال وكيل تعليم مطروح، اليوم السبت، إن غرفة عمليات الدبلومات الفنية الرئيسية بالمديرية على تواصل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتأكد من توافر جميع التجهيزات اللوجستية داخل كافة اللجان وتذليل كافة العقبات التى تعوق سير العملية الامتحانية، لافتاً أن اللجان مؤمنة بشكل كامل بمعرفة الأجهزة الأمنية وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن والأجهزة المعنية مع الإلتزام الكامل بالضوابط الامتحانية الوزارية.

20 استراحة لمراقبي الدبلومات

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن المديرية استعدت لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بتجهيز 20 استراحة حكومية على أكمل وجه بالإدارات التعليمية، لضمان توفير إقامة مريحة ولائقة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، وفق التعليمات الوزارية وتنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

لا شكاوى من الامتحانات

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلقى اى شكاوى تتعلق بالعمليه الامتحاتيه وأن كافة اللجان على مستوى المحافظة شهدت هدوء تام سواء من كافة الطلاب أو المعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات.

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم عملت على تسيير عدد ثلاث اتوبيسات لنقل المعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، وذلك بعد التنسيق مع ديوان عام المحافظة فى ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.