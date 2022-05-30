أوائل الشهادة الإعدادية 2022 في شمال سيناء.. نسبة النجاح بالمحافظة 82%

أنهت مديرية تعليم شمال سيناء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، وأعلن المحافظ النتيجة بنسبة نجاح بلغت 82%، كما أعلن أوائل الشهادة الإعدادية 2022 في شمال سيناء، متمنيا لهم دوام التوفيق في المراحل التعليمية التالية، وتحقيق أعلى مراتب النجاح، وتحقيق أحلامهم.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2022 في شمال سيناء

وأعلنت مديرية التربية والتعليم أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2022 في شمال سيناء، وضمت القائمة في المركز الأول ملك أشرف محمود عطية، من مدرسة أسماء بنت أبي بكر بمدينة العريش، بمجموع 280 درجة، وفي المركز الثاني حبيبية سعيد محمد السيد، من مدرسة خديجة بنت خويلد، بمجموع 280 درجة.

وحصلت على المركز الثالث الطالبة بسملة أحمد جميل العلاقمي، من مدرسة أسماء بنت أبي بكر، بمجوع 280 درجة، فيما حصل على المركز الرابع الطالب زياد وليد عمر سالم من مدرسة النقيب عاصم أحمد حسن، بمجموع 280 درجة، وحصلت علي المركز الخامس الطالبة ياسمين ياسر حافظ حامد، من مدرسة فاطمة الزهراء، بمجموع 279 درجة.

وحصلت على المركز السادس الطالبة دينا إبرهيم محمود سامي، من مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية، بمجموع 279 درجة، وحصل على المركز السابع الطالب أحمد محمد رضا إبرهيم البرماوي، من مدرسة الشهيد النقيب عاصم أحمد حسن، بمجموع 279 درجة، فيما حصل علي المركز الثامن الطالبة هدى صدقي محمد سلام، بمجموع 279 درجة، من مدرسة قوز غانم الاعدادية.

وحصلت على المركز التاسع شيماء عبد السلام صالح محسن، بمجموع 279 درجة، من مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات، فيما حصل على المركز العاشر أحمد إسماعيل محمد عبد العال، من مدرسة الشهيد النقيب عاصم أحمد حسن، بمجموع 279 درجة.

فتح باب التظلمات غدا

وقال حمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه سيتم فتح باب التظلمات من النتيجة لمدة أسبوعين بدءًا من الغد الثلاثاء في مديرية التربية والتعليم.

وتابع، في تصريحات صحفية، على هامش اعتماد محافظ شمال سيناء للنتيجة، أن أسئلة الامتحانات كانت من الكتاب المقرر ومما تم تدريسه في الفصل الدراسي الثاني.