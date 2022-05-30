العشر الأوائل في الشهادة الإعدادية بشمال سيناء
محافظ شمال سيناء يؤكد على شفافية النتيجة
كتب:
حسين ابراهيم
12:39 م | الإثنين 30 مايو 2022
العشرة الاوائل بشمال سيناء
ذكرت مديرية التربية والتعليم في بيان لها اليوم عن أسماء ، وشهادات العشر الآوائل بأدارات شمال سيناء الستة.
وجاءت أسماء العشر الأوائل بالترتيب وهم:
الأول: ملك أشرف محمود عطية - مدرسة اسناء بنت أبي بكر العريش مجموع 280 درجة
الثاني: حبيبة سعيد السيد حميد - مدرسة خديجة بنت خويلد الإعدادية مجموع 280 درجة
الثالث: بسمله أحمد جميل أحمد - مدرسة أسماء بنت أبي بكر مجموع 280 درجة
الرابع: زياد وليد عمر سالم - مدرسة النقيب عاصم أحمد حسن العريش مجموع 280 درجة
الخامس: ياسمين ياسر حافظ حامد - مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية مجموع 289 درجة
السادس: دينا إبراهيم محمود سامي - مدرسة فاطمة الزهراء بالعريش 279 درجة
السابع: أحمد محمد رضا إبراهيم - مدرسة الشهيد النقيب عاصم أحمد حسن مجموع 279 درجة
الثامن: هدى صدقى محمد سلام - مدرسة قوز غانم الإعدادية مجموع 279 درجة
التاسع: شيماء عيد السلام صالح - مدرسة الشيخ زويد الإعدادية مجموع 279 درجة
العاشر: أحمد إسماعيل محمد عبد العال - مدرسة الشهيد النقيب عاصم أحمد حسن مجموع 279 درجة
هذا وقام اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بالآتصال بالعشرة الآوائل للمباركة لهم،وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفوق ، والذين أعربوا عن سعادتهم بالآتصال خلال عملية المباركة
وأكد المحافظ في أتصاله أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وأن عملية التصحيح شهدت شفافية عالية، ولم يتم المحاباة مع أحد دون الآخر، وأن النزاهة سيطرت على عملية التصحيح
وكان محافظ شمال سيناء قد أعتمد نتيجة الشهادة الآعدادية اليوم، وجاءت النسبة 82%، وتم توزيعها على أدارات المحافظة، وذلك بحضور قيادات التربية والتعليم والمسؤلين بالديوان العام.