فتح باب التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء غدا

أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بدءًا من غد الثلاثاء، وذلك لمدة أسبوعين.

تكريم الأوائل على مستوى المحافظة

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة امتحانات الدور الأول كانت من المنهج، وجاءت في مستوى الطالب المتوسط، وأن عملية التصحيح شهدت شفافية كبيرة، وتم إعلان الأوائل العشر المتوفقين على مستوى المحافظة، وكانوا من إدارات الشيخ زويد والعريش وبئر العبد ورفح والوسط من سيناء.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

واعتمد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، صباح اليوم الاثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك بنسبة نجاح بلغت 82% على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ، في تصريح له خلال توزيع النتيجة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 8 آلاف و450 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحان 8 آلاف و202 طالب وطالبة، وعدد الغائبين 248 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 6 آلاف و627 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

ارتفاع نسبة النجاح في الترم الثاني

وأضاف المحافظ، أن نتيجة الفصل الدراسي الثاني ارتفعت عن نتيجة الفصل الأول، موضحا أن نسبة النجاح في المدارس الرسمية بلغت 81 %، وفي الرسمية لغات 98%، وفي المدارس الخاصة عربي 93%.

وأشار المحافظ إلى أن نسبة النجاح بالمدارس الخاصة لغات سجلت 100%، ونسبة النجاح لطلاب الدمج 100%، بينما بلغت نسبة نجاح طلاب المنازل77%.