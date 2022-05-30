محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82%

اعتمد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء، بنسبة نجاح 82%، وجاء العشر الأوائل من إدارات المحافظة الـ6.

نزاهة التصحيح وانتظام غير مسبوق

أكد المحافظ في تصريح صحفي له اليوم، أن الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط، وأن عملية التصحيح شهدت نزاهة تامة، وانتظام غير مسبوق ومراعاة لروح المنافسة التي كانت بين الطلاب العشر الأوائل، والآخرين من المتفوقين.

وأضاف محافظ شمال سيناء أن العام الحالي يشهد هدوءا في المحافظة، بعد عودة بعض القرى جنوب وغرب الشيخ زويد وإعادة الحياة بشكل طبيعي في المنطقة، وفتح غالبية المدارس التي كانت مغلقة الأعوام الماضية.

«رضوان» نتيجة الشهادة الإعدادية على موقع المديرية

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء في تصريح خاص «الوطن» إن نتيجة الشهادة الإعدادية بإدارات المحافظة الـ6 تظهر بشكل عادي على موقع المديرية، وأضاف رضوان أنه تم التوقيع على النتيجة في مؤتمر صحفي بحضور قيادات التعليم والمديريات ورموز العمل بالمحافظة.

الانتهاء من عملية التصحيح

وكانت قد أنهت لجنة الكنترول والمتابعة بمديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، أعمال التصحيح بنسبة كبيرة، وذلك لآظهارها للطلاب وأولياء الآمور أمس الإثنين، وتم تقديمها لديوان عام المحافظة للتوقيع عليها.

وكان قد أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان له أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022 بإدارات المحافظة الستة.

تكريم العشرة الأوائل للشهادة الإعدادية بشمال سيناء

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء في بيانها، أنه سوف يتم تكريم الـ10 الأوائل على المحافظة، وتسليمهم شهادات تقدير بحضور أولياء الأمور، ورؤساء المديريات والأقسام، ووكيل الوزارة ومحافظ شمال سيناء، بعد إعلان النتيجة بيومين.