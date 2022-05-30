من أجل تحديث بيانات بطاقة التموين.. كيفية التنازل عن خط المحمول لشخص آخر

كثيرون منا يمتلكون خطوطا محمولة ليست باسمهم وكانت في السابق لأبنائهم أو أشقائهم ولم ينقلوا ملكيتها إليهم، ولكن مع مناشدات وزارة التموين خاصة خلال تلك الفترة بسرعة تسجيل بيانات الهاتف عبر موقع دعم مصر حتى لا يتم إيقاف البطاقة التموينية، يتسارع الكثيرون إلى تسجيل أرقامهم باسمائهم.

وفي إطار اهتمام الناس بتسجيل أرقامهم باسمائهم خلال تلك الفترة وقبل ميعاد غلق باب التسجيل عبر موقع دعم مصر والذي حددته وزارة التموين يوم 30 يونيو المقبل، نستعرض فيما يلي خطوات نقل ملكية الهاتف المحمول إلى شخص آخر حتى يتسنى له تسجيل البطاقة التموينية باسمه أو لأي غرض كان.

خطوات نقل ملكية خط المحمول لتسجيل بيانات التموين

على الراغب في نقل ملكية الخط المحمول إلى شخص آخر أن يقوم بزيارة أقرب فرع لشركة الاتصالات التابع لها.

ويجب حضور مالك الخط الحالي والشخص الذي سيتم نقل الملكية له ومعهم أصل بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية وسليمة.

رسوم نقل ملكية الهاتف المحمول

تبلغ تكلفة نقل الملكلية للخط المحمول نحو 25 جنيها.

موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل

وفيما يلي نعرض خطوات تسجيل خط المحمول بموقع دعم مصر من أجل تحديث بطاقة التموين وهي كما يلي:

1- الدخول على المتصفح العالمي جوجل وكتابة «موقع دعم مصر» في بحث جوجل.

2- الضغط على رابط دعم مصر من هنا.

3- عند الدخول على الموقع ستظهر لك خانة كتابة رقم البطاقة التموينية.

4- قم تدوين رقم بطاقة التموينية الخاصة بك والمكون من 12 رقما.

5- يظهر اسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية ويجب عليه أن يكتب رقم محمول مسجل باسمه.

6- في حال كان رقم الموبايل مسجل بالفعل في إحدى شركات الاتصالات تظهر رسالة أنه تم قبول رقم المحمول.