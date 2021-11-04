يبحث المستفيدون من الدعم النقدي عن خطوات حجز خط محمول لمستفيدي «تكافل وكرامة»، بعدما وقعت وزارة التضامن الاجتماعي، اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات WE لتقديم خدمات الاتصالات وخطوط المحمول المجانية لمستفيدي برامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» من الأسر والأفراد الأكثر فقرا واحتياجا، لأكثر من 3 ملايين و800 ألف أسرة.

وأشارت التضامن في تقرير لها، إلى أن الأسر المستفيدة من الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، اقتربت من 4 ملايين أسرة بتكلفة إجمالية تعدت المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، مؤكدة أنه يتم منح 450 جنيهًا شهريا للمسنين، وكذلك 450 جنيها شهريا للأشخاص ذوي الهمم، و350 جنيهًا للأيتام، كما يصرف نحو 500 جنيه شهريا لمستفيدي «تكافل».

خطوات لحجز خط محمول لمستفيدي «تكافل وكرامة»

وأوضحت وزارة التضامن، على موقعها الرسمي أن ذلك يأتي في إطار التواصل مع الفئات الأولى بالرعاية المستفيدة من الدعم النقدي، مشيرة إلى أن خطوات حجز خط محمول لمستفيدي «تكافل وكرامة» تتمثل فميا يلي:

- حجز الخط من خلال الرابط التالى https://tk.te.eg/

- يتم إدخال الرقم القومي، وتاريخ انتهاء سريان البطاقة الشخصية.

- الضغط على أيقونة أنا لست روبوت.

- يتم تحديد أقرب موعد لاستلام خطوط المحمول المجانية المخصصة لهم من أقرب فرع WE، أو إرسال كلمة «خط» على الرقم 1442 لاستلامه في البيت بـ15 جنيها مصاريف توصيل.

التضامن: لا يحق لحاملي الخطوط التنازل عنها أو بيعها

وشددت التضامن على أنه لا يحق للمستفيد من الدعم النقدي، بعد اتباع خطوات حجز خط المحمول، والحصول عليه، أن يتنازل عنها أو يبيعها للغير، مؤكدة أنه في حالة فقدان شريحة الخط أوسرقتها أو تلفها، يبلغ صاحب الخط فورا عن الواقعة، أو يتوجه لأحد مراكز خدمة عملاء المصرية للاتصالات، لتقديم إثبات هويته وطلب إعادة الإصدار واستلام الخط الجديد وتفعيله مجانا بالكامل.