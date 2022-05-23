الفئات المستثناة من تسجيل رقم المحمول وتحديث بطاقة التموين

يواصل العديد من المواطنين تقديم بياناتهم وتسجيل خطوطهم المحمولة لتجنب توقف البطاقة التموينية بعدما أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها بسرعة تسجيل أرقام التليفونات بالنسبة لمن استقبلوا رسالة على بون الصرف يطالبهم بذلك.

وهناك بعض الفئات المستثناة من قرار تسجيل رقم الهاتف وتحديث البطاقة التموينية نعرضها فيما يلي وفقا لما ذكره الدكتور على المصليحي وزير التموين:

الفئات المستثناة من قرار تسجيل رقم الهاتف

‎يستثنى من القرار أسر السجناء.

وكذلك يستثنى من قرار تسجيل رقم الهاتف وتحديث بطاقة التموين كبار السن غير قادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم.

ويمكن الحصول على قرار الاستثناء عن طريق تقدم أحد ذوي المسجون أو كبار السن لمكتب التموين التابع له مايثبت سجن رب الأسرة أو عدم قدرته على الحركة.

آخر مهلة لتسجيل رقم الهاتف وتحديث بطاقة التموين

وأعطت وزارة التموين مهلة للمواطنين للتحديث وتسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر حتى 30 يونيو 2022.

كيف تتأكد أن بطاقتك التموينية تحتاج إلى تحديث؟

عند الصرف من أحد منافذ التموين أو أكشاك العيش أو صرف حصة الدقيق أو الخبز، انظر إلى البون الذي تستلمه الخاص بالسلع ستجد رسالة تطالبك بإدخال رقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.

وإذا ظهرت لك رسالة بأن رقم البطاقة التموينية ليس له بيانات تحديث ففي ذلك الوقت تعرف أنك لا تندرج ضمن الفئات المطلوب منها التحديث.

يذكر أن قرار تسجيل رقم التليفون لصاحب بطاقة التموين ومد الفترة وإعطاء مهلة للمواطنين حتى نهاية يونيو، يأتي للتسهيل على المواطنين في تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين، كما يأتي ذلك من أجل تسهيل التعامل مع المواطن في الدعم المقدم له.